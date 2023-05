«La mia edicola, un presidio culturale a Mulinu Becciu» 

Con la passione per il suo lavoro ha attirato tantissimi clienti, che quotidianamente si fermano nella sua edicola per comprare giornali (L’Unione Sarda in prima fila), riviste e giocattoli. L’attività di Luca Galasso, in via Dessì Deliperi, a Mulinu Becciu, è uno dei punti caratteristici del quartiere, da quando l’ha rilevata dal precedente proprietario aprendo il 6 novembre 2017. Cinque anni e mezzo dove ha ottenuto la fiducia non solo degli abitanti della zona, ma anche di chi frequenta la strada per le tre scuole adiacenti. «Molti mi dicono che sono un punto di riferimento, un cliente addirittura mi ha definito angolo culturale del quartiere: non voglio vantarmi, ma penso sia un riconoscimento per il lavoro fatto», afferma con soddisfazione. «Sono molto contento dell’apprezzamento, non me lo aspettavo. Ci metto grande impegno: è un lavoro che mi piace e lo faccio sempre col sorriso».

Intraprendenza

L’edicola di Luca Galasso è riempita in ogni angolo, con le vetrine illuminate piene di riviste e giocattoli per non avere spazi vuoti. Poi è sempre curata, facendo sentire i clienti a proprio agio. «Sono tutte piccole cose che aiutano», segnala. «So che molti l’hanno definita accogliente e pulita. Quando l’ho rilevata innanzitutto l’ho rifornita, mettendo prodotti editoriali e facendo arrivare dall’enigmistica alle riviste. Poi l’ho arredata e ristrutturata, rendendola del tutto diversa rispetto a prima». Il resto lo mette lui: «Un sorriso ai clienti e gentilezza. I clienti vengono qui contenti, ci facciamo quattro chiacchiere mentre do a loro quello che chiedono. Qui ci sono tre scuole, una dell’infanzia e due elementari, quindi ho fatto portare giocattoli e ho l’orario continuato. E garantisco l’apertura alla domenica, dove il servizio è ridotto rispetto ai giorni feriali, chiudendo il lunedì».

Le iniziative

Oltre alla vendita dei giornali, con L’Unione Sarda come quotidiano più venduto, i clienti apprezzano l’illuminazione notturna e le particolarità del posto: «Ho messo dei fiori ed esposto il segno cristiano, che indica il periodo corrente», fa notare Galasso, che prima di rilevare l’edicola ha fatto l’animatore liturgico. «La mia è tra le poche edicole in Italia che ogni anno fa il presepe dedicato per Natale, con l’albero». I clienti sono felici e lo hanno premiato anche in momenti complessi: «Durante il lockdown c’era la fila di gente dal ristorante qui vicino. E ultimamente stanno aumentando». Popolando la zona fin dalle 6.45, ora di apertura.