«La mia edicola trasformata in latrina» 

«Basta: non sono stata ascoltata e aiutata da nessuno, adesso vado all’Asl»: Franca Pala, edicolante di Gonnosfanadiga, si dice «stanca, delusa e arrabbiata» dal mancato intervento degli amministratori dopo le sue richieste di intervento. Spiega che la sua edicola, accanto all’ingresso del Municipio, «è stata trasformata in una latrina». Dito puntato contro alcuni dei ragazzi che frequentano la piazzetta di sera: «Sono stati visti più volte urinare sui muri tra il Comune e l’edicola, negli angoli della piazzetta o all’ingresso dell’edicola. La cosa non è sporadica: va avanti da mesi». Il problema inizialmente si presentava soprattutto nel fine settimana, il sabato mattina in particolare. «Ma ora, con la bella stagione, è così ogni mattina», dice la donna, 60 anni: «Questo sta portando i miei clienti ad allontanarsi a causa del fetore e sta rendendo la piazzetta, l’ingresso dell’edicola e del Comune luoghi poco decorosi oltre che rischiosi per la salute».

Il buon esempio

«All’inizio – racconta Pala – volevo solo sapere chi fossero per contattare le famiglie ma poi, insieme a un’amica, abbiamo deciso di dare l’esempio ai ragazzi. Così ho comprato tre litri di disinfettante, portato venti secchi d’acqua da casa mia all’edicola, e io e la mia amica abbiamo pulito tutta la zona filmandoci e pubblicando il video su Facebook sperando di motivare altri e soprattutto di far capire ai giovani cosa è il decoro urbano e il rispetto per il proprio paese e per gli altri».

L’effetto sortito non è stato quello sperato: dopo qualche giorno gli incivili sono ritornati alla carica lasciando accanto all’ingresso dell’edicola tutto quello che si può lasciare dopo una serata a base d’alcol. «Ho capito che con l’esempio non avrei risolto nulla», riprende l’edicolante: «Allora da un lato ho iniziato a documentare ogni mattina la situazione e a postarla sui social, dall’altro ho contattato il sindaco personalmente al suo cellulare. Mi ha spiegato che di sabato non c’erano operai disponibili a pulire. Da allora sono passati tre mesi».

Odore nauseabondo

La condizione in cui si trova l’area non permette di transitare a piedi, soprattutto al mattino e nelle ore più calde, a causa dell’odore nauseabondo. «Non posso andare avanti così», prosegue Pala: «Non posso lavorare per comprare disinfettanti e pulire. Non posso, in piena estate, chiudermi dentro un botteghino di cinque metri quadrati con porte e finestre chiuse a causa dell’odore. E non posso perdere clienti per lo schifo che viene lasciato davanti alla mia edicola. Pago la tassa per il suolo pubblico, ho un problema e chiedo che mi venga risolto mandando persone a pulire l’area. Sindaco e assessori intervengano o mi rivolgerò alla Asl».

L’impegno del sindaco

Il sindaco Andrea Floris ammette di essere a conoscenza del problema: «Nell'occasione menzionata dalla concittadina mandai i barracelli ma non è comunque pensabile che ogni giorno qualcuno passi a pulire. Si dovrebbe trovare una soluzione per l’incivilta che purtroppo è presente anche nel nostro paese. Mi impegnerò a illuminare la zona a giorno e a sistemare la telecamera già presente».

RIPRODUZIONE RISERVATA