«La mia edicola, punto d’incontro» 

Il tempo è mutevole e, con esso, le esigenze della collettività. Per mantenere salda la peculiarità di essere un riferimento, le edicole si affidano all'ingegno, evolvendosi. «L’idea di “Dai Giurnoli in sciâ ciassa” (nome in dialetto carlofortino) nasce dieci anni fa, quando ebbi l’occasione di rilevare una licenza in vendita», racconta Andrea Luxoro, edicolante di Carloforte, che con spirito di iniziativa si lascia trascinare in una nuova realtà. «Da tempo cercavo di tornare a vivere a Carloforte e con una sana dose di incoscienza e l’appoggio della famiglia, ho iniziato questa nuova avventura».

Ogni storia ha le sue radici che si rafforzano passo dopo passo. L’attività, nella piazza Repubblica del paese, diventa centrale per la cittadinanza. «Ho immaginato da subito che “Dai Giurnoli” dovesse diventare un punto di riferimento. Diversifico i generi: riviste e quotidiani ma anche libri, cartoleria, articoli da regalo e, soprattutto, servizi e informazioni per i turisti», approfondisce Luxoro, che rende la sua edicola centro di riferimento per molteplici iniziative culturali.

Il mestiere dell’edicolante permette un contatto costante con un pubblico eterogeneo. «Lavorare in una località turistica come Carloforte mi ha fatto incontrare persone da tutto il mondo: giorovaghi del mare, scrittori, editori, personaggi dello spettacolo come Gianni Morandi, che frequentava l’edicola quando aveva le riprese sull’isola», racconta l’edicolante.

In una visione di ampie prospettive, appare importante incrementare i servizi, soprattutto, in luoghi periferici come quelli isolani. «Le edicole sono punti di incontro che devono lavorare in sinergia con le amministrazioni pubbliche e gli operatori del turismo, così che l’offerta soddisfi la cittadinanza e i vacanzieri che scelgono Carloforte per il tempo libero». Un auspicio condivisibile e concreto quello di Andrea Luxoro.

