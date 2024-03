«La mia discesa all’inferno e ritorno» 

All’inferno e ritorno. Valentino Puggioni oggi ha 40 anni e si considera un uomo felice: ha una moglie, un figlio e soprattutto ha superato la malattia psichiatrica grazie all’amore, a una vita più tranquilla e alla fede. Oggi può sorridere dicendo: «Nessuno sa cosa riserva il futuro ma una cosa è certa: vale la pena vivere».

La diagnosi

Quando aveva 18 anni gli sembrava di avere il mondo in mano. Ha ereditato il mestiere di panettiere dal padre, lavoro duro ma che regala soddisfazioni. Ha tanti amici, una bella moto e ha pure successo con le ragazze. Ma poi da un momento all'altro le cose sono cambiate: «Mi sono arruolato nell’esercito ma in quel periodo mio padre stava avviando un nuovo panificio e aveva bisogno di aiuto - racconta - quando rientravo a casa il fine settimana andavo direttamente da lui, è stato un periodo breve ma intenso, dormivo pochissimo». Nel giro di qualche settimana il grosso dei lavori è fatto ma ben presto arriva un altro conto da pagare, ben più salato. «Lo stress accumulato e il deficit di sonno mi hanno causato un cedimento fisico e mentale. Sono stato ricoverato a Is Mirrionis e quando mi sono ripreso i medici mi danno una brutta notizia, soffrivo di una patologia chiamata bipolarismo».

Il calvario

Da quel momento è iniziata una nuova fase della sua vita, decisamente più buia: «La cura con i farmaci non bastavano. La famiglia e gli amici mi sono stati vicini così come la fidanzata di quel periodo, ma io ero irriconoscibile». Puggioni alternava lunghi mesi chiuso in casa a periodi più brevi di mania: «Per un periodo c'è stato un miglioramento ma ben presto sono arrivate le ricadute, sempre peggiori. Sono stato ricoverato nuovamente in psichiatria: nuovo ciclo di cure, nuova convalescenza e nuova ripresa. La fidanzata mi è restata vicino per anni ma le mie crisi erano sempre peggiori e alla fine ci siamo lasciati».I momenti di depressione diventano ancora più preoccupanti così come quelli di mania. Del ragazzo solare di dieci anni prima ormai non c'è più niente e lo si vede vagare per il paese senza meta, con lo sguardo nel vuoto. Chi non lo conosce pensa che sia un drogato e lo evita con disprezzo. Nei momenti di mania fa impressione e si susseguono i Tso, Trattamenti sanitari obbligatori, che in tutto saranno sette. Per la comunità ormai è un pazzo.

La svolta

Sembra la fine della storia e invece durante l'ultimo ricovero un'infermiera intravede una speranza: «Ho avuto la fortuna di incontrare una persona speciale. Ha creduto nella mia guarigione e grazie anche ad un nuovo farmaco sono arrivati i primi veri progressi. Quando mi hanno dimesso mi sono imposto di seguire i consigli dei medici e di ascoltare il mio corpo». Evita ogni stress, acquista un vecchio camper e passa lunghe giornate in un orto. Accetta la sua malattia e al minimo segnale si ferma: «Ho iniziato a vivere lentamente e giorno dopo giorno sono riuscito a cogliere sempre di più la bellezza che mi circonda. Ho anche iniziato a dare un significato più profondo alle parole del Vangelo, non frequento la chiesa da anni ma non ho mai avuto dubbi sulla mia fede, un’arma formidabile».

La vita attuale

Nel giro di qualche anno i progressi si sono fatti stabili e all’inizio del 2020 la sua vita cambia ancora, questa volta in meglio. Incontra una ragazza e si innamora, i due decidono di stare insieme e oggi sono sposati, hanno uno splendido bambino. Tutto è bene quel che finisce bene. Sorride: «La vita è meravigliosa, ve lo assicuro».

RIPRODUZIONE RISERVATA