«La mia cucina sul web nel solco della tradizione ma aperta alle novità» 

A 29 anni Carla Careddu sui social con la sua pagina "Sa Marischedda” tramanda le ricette di famiglia e condivide i piatti tradizionali che ora condivide con i suoi follower. «Tutto è iniziato quasi per caso. L'idea di creare la pagina Facebook è nata dalla voglia di unire tutte le mie passioni: per i social media, la fotografia, il piacere di gustare vini prelibati e, naturalmente, il mondo affascinante della cucina. La cucina è un linguaggio universale che può unire le persone, la mia pagina è diventato un luogo in cui condividere e scambiarsi ricette, idee e consigli».

Una passione nel segno della tradizione. «Con la mia cucina – prosegue Carla Careddu – ho sempre cercato di trasmettere qualcosa di speciale: creare piatti che non solo soddisfino il palato, ma che portino calore e tranquillità alle tavole di chi li assapora. Così sono stata coinvolta nelle trasmissioni tv su Videolina “Filindeu” e “Oggi al mercato”: una bella esperienza»

Tradizione ma anche innovazione. «Si discute sulla nuova possibilità di mangiare insetti. C’è da dire che sono estremamente proteici, ho persino avuto l'opportunità di assaggiare le cavallette aromatizzate al gusto di lasagna. Un'esperienza unica, non credo di essere ancora pronta a ripeterla sinceramente».

Sicuramente non sono il cavallo di battaglia della cucina di Carla Careddu: «Il mio piatto preferito è lo spaghetto in crema di gambero: fresco, delizioso e ricco di sapori. Insieme alla torta di ricotta, una creazione di mia nonna che ho leggermente rivisitato».

