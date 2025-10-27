«La mia Cos deve salvarsi» 

Terza in classifica in Serie D, quattro vittorie, una sola sconfitta, 16 reti segnate e 15 subite. La Cos stupisce, va oltre i pronostici, scala la classifica e fa sognare i tifosi. Ma l’allenatore va contro corrente, predica calma e ribadisce quel che aveva detto prima dell’esordio: «Il nostro obiettivo resta la salvezza». Possibile?

Prudenza

Francesco Loi ne è convinto. Il tecnico nega si tratti di scaramanzia e insiste nell’indicare un traguardo che oggi sembra scontato e invece dovrà essere conquistato lottando: «Per esperienza personale so che il campionato non è ancora davvero cominciato», sottolinea, «e far valutazioni dopo sole nove giornate è molto pericoloso». Eppure se si guarda al passato recente, quindi a un anno fa, la differenza salta agli occhi. All’epoca la Cos era ultima a quota 2 punti, distante 4 lunghezze dai playout e a -9 dalla salvezza diretta, aveva realizzato sei reti e ne aveva incassate 18. Come finì lo ricordano tutti: la squadra retrocesse ma fu ripescata.

Gli errori

Cos’è cambiato in pochi mesi? «Dopo 10 anni di Serie D può capitare di trovare una stagione storta», riflette Loi, «eravamo forti abbastanza anche nel 2024-25 per raggiungere la salvezza: c’erano Pinna, Santoro, Romano. Giocatori che hanno sempre disputato i playoff e militato in club di alta classifica. Purtroppo siamo partiti malissimo, la striscia negativa è stata molto lunga e nel ritorno abbiamo subito sette-otto gol decisivi dopo il 90’. Abbiamo sbagliate scelte. Ma ci sta, si sbaglia, si fa tesoro degli errori e si ricostruisce con pazienza». Ecco perché ora «non bisogna farsi traviare dal periodo positivo, chi conosce la categoria sa che arriveranno momenti difficili».

Una rivoluzione

La squadra dopo il ripescaggio (il 4 agosto) è partita in ritardo, «quando le altre squadre erano state già costruite», ricorda l’allenatore. La rosa è stata assemblata all’ultimo momento. «Abbiamo cambiato tanto iniziando un nuovo percorso, forse eravamo alla fine di un ciclo. L’età media è stata abbassata e il lavoro nel settore giovanile comincia a dare risultati importanti. Sta diventando un fiore all’occhiello a livello regionale. Ci sono alcuni punti fermi e abbiamo puntato su ragazzi che avevano voglia di fare. Sono tanti i classe 2004, pian piano cerchiamo di costruire un gruppo sereno». Un progetto che «va oltre l’attuale categoria. Vogliamo valorizzare i giovani del territorio anche se non è semplice, i numeri sono risicati. Vogliamo ottenere il massimo coi nostri mezzi, con principi sani. Non si può pensare al professionismo senza avere le basi. Anche il campo sarebbe un limite».

L’accordo

C’è anche la partnership con l’Atalanta sulle giovanili, «possiamo guardare profili interessanti. Come prima squadra ora siamo un punto di riferimento per il territorio, giocando in una categoria tanto alta. Poi nel calcio contano i risultati sportivi e stiamo lavorando per evitare quel che è accaduto un anno fa.

Le sarde

La strada in ogni caso non sarà semplice per nessuno. «Il livello del torneo è molto alto, ci sono squadre continentali più attrezzate delle sarde. Certo partire bene è sempre una bella cosa. Il Budoni ha fatto squadra importante e ha un progetto serio, lo vedo attrezzato perché stia sereno. L’Olbia ha gli 11 giocatori titolari che hanno poco a che fare con questa categoria: Ragatzu, Bianco, Buschiatto sono di livello superiore. Ha un organico di primo livello, magari la rosa è corta. Il Monastir gioca bene, è molto giovane, ha tanti sardi e un allenatore preparato. Le neo promosse statisticamente partono bene poi le cose cambiano, ma spero che questo non succeda. Anche se l’ho vissuto a Lanusei, Tortolì e Muravera: molto bene all’andata, tanta sofferenza al ritorno. Il Latte Dolce ha cambiato tanto e sfrutta la collaborazione con la Torres. Lavora sfruttando le tecnologie per selezionare giocatori in tutta Italia. Farà bene, il tecnico Michele Fini sa cosa fare». Insomma, «tutte possono salvarsi» ma «chi farà un passo in più compirà una grande impresa». Cos compresa.

