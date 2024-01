«La mia concessione senza senso: soltanto tre sedie autorizzate» 

Giura che quando ha letto la determina del servizio delle Attività produttive (datata 10 gennaio) che disciplina la sua concessione sull’occupazione di suolo pubblico ha pensato a un errore: «Quando ho letto che la concessione era data solo per tre tavoli e tre sedie», una per ogni tavolo, «ho pensato a un errore. Poi ho continuato a leggere il provvedimento e ho capito che era tutto vero». Ugo Serra gestisce un piccolo bar in via Scano. I clienti che desiderano consumare un caffè seduti all’aperto, davanti al suo bar, potranno farlo ma solo se non accompagnati. Perché la sua concessione, appena 3 metri quadrati sul marciapiedi davanti all’attività, obbliga a sistemare solo una sedia per tavolino. «Ancora non ci posso credere», dice Serra, «così non ha senso. Come si può lavorare in questo modo? Non si può», dice ancora. «Anche perché se mi azzardo a sistemare una sedie in più per tavolino il Comune mi sanziona. E oltre al danno, sarebbe pure la beffa. A questo punto sarebbe meglio rinunciare. Però», conclude, «ho visto che ci sono attività analoghe alla mia», che si affacciano sul marciapiede, «a cui sono concessi più metri quadri di suolo pubblico, quindi più tavolini e, naturalmente, più sedie». ( ma. mad. )

