«La mia città? Può e deve crescere» 

A papà Antonio, che ripeteva il detto di Orazio “carmina non dant panem” per raccomandare al figlio Stefano un futuro che oltre al pane sommasse il companatico, la risposta era secca: filosofia senza se e senza ma.

Ha avuto ragione e di strada l’oristanese 47enne Stefano Biancu “filosofando sui perché” (copyright Guccini) ne ha macinato tanta: laurea magistrale in Filosofia alla Cattolica del Sacro Cuore di Milano, altra all’Università di Ginevra, dottorato di ricerca in Filosofia e scienze umane a Perugia, dottorato di ricerca in Teologia all’Università di Losanna.

Colleziona premi, scrive sulle maggiori riviste, è membro di prestigiose società scientifiche.

Professore associato di filosofia morale all’Università di Roma-Lumsa, di recente è stato nominato accademico della prestigiosa Accademia Ambrosiana, entrando a far parte della classe di studi Borromaici dove si approfondisce la figura e l’eredità di San Carlo Borromeo.

Per Stefano Biancu un altro traguardo tra i tanti che ancora taglierà per allargare il suo già ampio e prestigioso curriculum.

«Diciamo che sono stato fortunato, la materia mi ha sempre appassionato ma è talmente vasta che senza quel pizzico di buona sorte magari le strade sarebbero diverse».

Fortuna uguale passione e studio per una materia “complicata”.

«Vale per qualunque disciplina, se mancano quei valori non si va lontano».

Oristanese di nascita e formazione, corsi scolastici fino al mitico liceo classico “De Castro”?

«No, ho fatto lo Scientifico “Mariano IV”».

Come? Si dice: al Classico greco, latino e filosofia; allo Scientifico matematica.

«Non è proprio così, allo Scientifico si fa filosofia quanto al Classico e a parti invertite matematica. Due istituti che ai miei tempi funzionavano benissimo».

Oggi?

«In generale, e Oristano non fa eccezione, il Classico perde posizioni e forse necessita di nuova linfa mentre nello Scientifico il numero degli studenti aumenta. L’Italia, come buon parte del resto del mondo, vede nella tecnica il futuro e quindi “scientifico” sa di moderno al contrario del classico: le parole contano oggi quasi più dei fatti. Per tornare alla mia città, per come le ho conosciute tutte e due sono ottime scuole. La scelta dipende non solo dalla famiglia ma dalle proprie passioni e come una certa disciplina ti viene trasmessa».

Pensiero vissuto.

«La filosofia diciamo che mi ha rapito, nonostante mi rendessi conto che la strada era in salita. Amo comunque spaziare per ogni dove tentando di scoprire quale sia il vero nutrimento per l’anima e comprensione per la vita. Per esempio trovo giusto che i militari possano partecipare a corsi di filosofia presso le Università, oggi si parla tanto di Bologna. In certi ambienti imperniati sulla disciplina aiuta la formazione e amplia la visione in una società democratica. Questo è positivo. Della gestione se ne può parlare ma l’idea va coltivata».

Oristano, la sua città.

«Ha tante cose buone, in particolare un patrimonio culturale importante; penso alla Sartiglia, a Eleonora d’Arborea e alle testimonianze che restano della sua storia. Ha una potenzialità ancora inespressa ma si vive davvero bene».

Un difetto.

Ci pensa e sorridendo risponde: «Un po’ messicani, tra virgolette».

