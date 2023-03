«La mia casa occupata, rovinata dagli abusivi» 

«È stato uno sfregio che non auguro a nessuno». Tommaso Sussarello guarda il suo seminterrato di via de Mille, occupato abusivamente per una settimana. «Hanno vandalizzato gli arredi- continua il 59enne sassarese- imbrattato le pareti, distrutto la porta d’ingresso». Blindata e con doppi vetri al cui posto ora si trova un buco largo quanto un braccio.

Ma queste sono soltanto le conseguenze ultime sulle cose, di certo sgradevoli e onerose, però non paragonabili all’amara conclusione: «Il cittadino è solo di fronte a se stesso». Perlopiù impotente, come dimostra l’inizio della vicenda, nata con l’ex inquilino che, dopo un contenzioso con il padrone di casa, se ne va dando le chiavi a un uomo indagato per la discarica del campo rom all’insaputa di Sussarello. Così quest’ultimo, tornando nel palazzo, vive nell’appartamento di sopra, trova l’ospite inatteso. Anzi, gli ospiti. «Nel bilocale si può vivere in due. Erano in 15».

È l’inizio dell’incubo, perché volevano restare pagando l’affitto. «Dicevano “dacci tempo”, intanto sono intervenute circa 50 persone tra vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale alle quali ho presentato segnalazioni e denunce». Passavano i giorni e lo spazio si riempiva di rifiuti, il bagno si è otturato, sul muro sono apparse scritte con lo spray. Alla fine, lo scorso weekend, sono spariti, rubando lavelli e piano cottura, lasciando centinaia di euro di danni ai quali sono da aggiungere le spese per la disinfestazione.

«Spero che il problema sia risolto- riflette Tommaso Sussarello- ma non ne sono così sicuro».