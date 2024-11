«La mia casa occupata da abusivi da sette anni» 

La casa rubata, in un momento difficile della propria vita. E con la beffa di non poterla riprendere, costretta ad andare lontano. Succede ad Elisabetta Cuccu, 51 anni, di Sestu, assegnataria di un immobile ex demaniale grazie a un bando della Regione. La casa è stata occupata e gliel’hanno assegnata un’altra a Senorbì. Ora cerca una sistemazione un po’ più vicina: «Con gli orari di lavoro e soprattutto le spese di benzina non riesco a farcela». Un problema che dura da 7 anni.

Le peripezie

Questa odissea comincia quando Elisabetta, che viveva in affitto a Sestu, si vede recapitare lo sfratto: «I padroni di casa avevano bisogno di vendere, ma io non potevo permettermi di comprarla», racconta al telefono da Senorbì. Poi arriva una bella sorpresa, quando scopre di avere i requisiti e partecipa a un bando per abitare in affitto in immobili ex demaniali. Le assegnano una villetta, in passato dell’Enas, Ente Acque della Sardegna, usata dal guardiano del canale, a pochi minuti dal centro di Sestu e a una mezz’oretta da Cagliari. Ma in pochi giorni viene occupata: «Praticamente non ho mai potuto abitarci», racconta la donna. Da allora la casa è stata abbandonata e occupata più volte, come attualmente: «L’ultima volta che ho potuto fare un sopralluogo viverci era impossibile, pareti demolite, mobili distrutti, tutto sfasciato». Sgomberare la casa comunque non è mai stato facile dato che in passato, e anche adesso, sono presenti bambini. Famiglie disperate senza una legge e che sfondano la prima porta disponibile. Una strada che Elisabetta non vuole seguire.

Mille disagi

«Quando mi hanno proposto la casa a Senorbì mi sono adattata ma non voglio più andare avanti così. Si trova in una zona sperduta di campagna, lontano dalla strada, faccio lunghi viaggi e le ore piccole, spendo molti soldi. Sono stanca di subire soprusi e voglio farmi sentire, vorrei solo un posto un po’ più vicino a Cagliari». Lei che nella vita ha sempre lottato chiede una mano: «Ho lavorato tanto, da quando avevo sedici anni, e spesso trovavo solo senza contratto. Poi sono stata anche una giovane madre single, e ho portato avanti la gravidanza per amore, scoprendo in me mille potenzialità. Ora mio figlio è grande, io sono oss e al momento lavoro in un negozio, e vado anche alla scuola serale. Quest’anno mi diplomo. Poi sogno di aprire una fattoria didattica», dice, con entusiasmo. Dalla Regione c’è disponibilità: «È vero che la signora Cuccu ha accettato questa sistemazione a Senorbì”, spiegano gli uffici, “ma la invitiamo a comunque rivolgersi agli uffici del demanio idrico di Cagliari per verificare lo stato della pratica sull’immobile e discutere ipotesi alternative. Sarà ascoltata, cercando una soddisfacente soluzione».

RIPRODUZIONE RISERVATA