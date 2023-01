«La mia casa è l’automobile» 

Da quattro anni ha perso la moglie e le circostanze famigliari l’hanno condotto «a uno stato di depressione ed ansietà. - rivela - Mi son stati prescritti dei medicinali per poter riposare la notte». Dopo pochi giorni dallo sfratto trova accoglienza in una struttura della Caritas: «Un dormitorio dove ho alloggiato la notte, per una settimana. - racconta - Poi però non è mi è stata più concessa l’ospitalità per dei problemi relativi alla mia assunzione dei farmaci, medicine prescrittemi per poter riposare».

Pierpaolo Ventura è pensionato 70enne iglesiente. Non ha una casa, né attualmente un luogo in cui poter trovare riparo dalle gelate degli ultimi giorni. È costretto a fare della sua macchina una dimora e per difendersi dal freddo a lasciare il motore del veicolo acceso durante le interminabili notti: «In alcune occasioni - confessa - la temperatura esterna era così bassa che il riscaldamento non erogava l’aria calda». Per Pierpaolo l’incubo ha cominciato a prender forma da un mese: «Non potendo permettermi di pagare l’appartamento in cui ero in affitto, sono stato sfrattato. - racconta - Ho sistemato nell’auto tutti gli averi che son riuscito a sistemare in poco spazio: oggetti personali, fotografie, ricordi». Vive con poche centinaia di euro al mese, dovutigli dopo una vita passata al lavoro: «Sono stato un operaio nel polo industriale di Portovesme, un autista di una struttura di ricovero per anziani, ho persino lavorato per un emittente televisiva locale, aiutavo a metter su le scenografie. - spiega - Ma non ho raggiunto i contributi necessari e vivo con una pensione minima che non mi permette di fare alcunché».

«Da dieci giorni la mia casa è una Panda. Tutti i miei averi e i miei ricordi sono custoditi in due valigie adagiate sui sedili posteriori. Io riposo in quelli anteriori, ma la notte è un tormento. Spero qualcuno possa aiutarmi, non so per quanto tempo riuscirò a vivere così».

Il dramma

La Caritas

Don Roberto Sciolla è il referente delle strutture d’accoglienza della Caritas e spiega: «La nostra è una struttura di bassa soglia. - spiega - Offre la cena, il pernottamento, la prima colazione e la possibilità di curare l’igiene personale, il tutto in una convivenza pacifica e governabile. Siamo abilitati ad un certo tipo di risposte sociali, non siamo titolati a compiere opere sanitarie. Per la somministrazione di certe tipologie di farmaci, occorrono delle prescrizioni ben precise, di orari e di dosaggi; elementi, a detta dei custodi della struttura, mancanti in questo caso specifico, difficile da governare. Purtroppo non siamo idonei alla gestione di trattamenti farmacologici di questo genere».

Il gelo non accenna ad attenuarsi e Pierpaolo si prepara a passare un’altra notte al riparo di un tettuccio: «Come ho fatto fino ad oggi, comprerò due panini, uno per il pranzo e uno per la cena - rivela - Parcheggio in periferia, lontano dagli sguardi, per conservare un briciolo di dignità e per non incorrere in qualche controllo delle forze dell’ordine. Devo nascondermi come un ladro, ma sono un brav’uomo e chiedo una mano d’aiuto».

