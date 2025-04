«La mia casa è diventata un asilo» 

Un asilo nido in un ambiente domestico. Un’abitazione privata riorganizzata per accogliere altri bambini. L’idea delle “tagesmutter” - mamme di giorno - nata nei paesi del Nord Europa comincia a prendere corpo anche in Sardegna dove, negli ultimi anni, sono stati aperti cinque nidi-famiglia per offrire un servizio alternativo ai classici asili comunali e privati.

La scelta

Uno di questi si trova a Dolianova, ospitato nella casa di Alice Muscas, 39 anni, un diploma socio psico pedagogico e madre di 4 bambini: «L’idea mi è venuta durante l’ultima gravidanza – racconta – nel periodo estivo ho ospitato a casa alcuni compagnetti dei miei bambini per dare una mano ai loro genitori. Un’esperienza che mi ha acceso la lampadina, è allora che ho pensato di trasformare questa mia predisposizione in un lavoro».

Non tutto però è stato semplice, per aprire un nido famiglia è necessario rispettare diversi requisiti: dal possesso di determinati titoli di studio alle caratteristiche dell’abitazione che deve avere due bagni, una stanza dove far riposare i bambini, una sala giochi e una sala pranzo. «Per aprire il nido è stato decisivo il supporto dell’associazione “Scarabocchiando” che in Italia gestisce diverse strutture. «Sono stati loro a seguire le pratiche burocratiche. Io ho messo a disposizione le mie competenze e la casa di famiglia».

L’iter

Il nido di Dolianova, come tutte le organizzazioni di questo tipo (le altre sono operative a Cardedu, Villamar, Assemini e Capoterra) è sottoposto a una supervisione di pedagogisti e psicologi. Può ospitare 5 bambini oltre a quelli appartenenti al nucleo familiare per un massimo di 9 ore al giorno.

Le mamme

L’ambiente accogliente è stata la ragione che ha convinto Simona a iscrivere suo figlio al nido “A casa di Mamma Formaggino”: «Le strutture pubbliche non offrono la flessibilità di orari di cui hanno bisogno le famiglie con entrambi i genitori che lavorano. Questa soluzione rappresenta il giusto compromesso tra l’ambiente familiare e il progressivo inserimento di un bambino piccolo (nel nostro caso di 3 mesi) in un contesto sociale più ampio».

Il contesto familiare è stato decisivo anche per Sara: «A me e mio marito è piaciuta l’idea che ci fossero pochi bambini. In questo modo le potenzialità di nostro figlio possono essere sviluppate al meglio, così come i suoi bisogni possono essere soddisfatti in maniera più completa rispetto a una struttura con molti ospiti. A fare la differenza è anche l'ambiente. Io e il mio bambino per un intero anno abbiamo vissuto in simbiosi, separarci non è stato semplice. Iscriverlo al nido famiglia mi fa sentire un po' più tranquilla».

