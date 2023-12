«La mia carriera comincia qui» 

Si parte dal finale: PalaPirastu di Cagliari, sabato notte, ultimo round. Il nicaraguense Darwing Martinez (co-sfidante nominato appena 36 ore prima del titolo dopo il forfait dello sfidante ufficiale, arrestato dalla polizia francese a Parigi) finisce il match appoggiato sulle corde, stanco, quasi contando gli ultimi istanti che mancano al gong. Resta in piedi ma i giudici, all’unanimità, non gli danno scampo. Patrick Cappai sale sul tetto del mondo, conquista il titolo Wbc Youth silver dei pesi piuma, e riporta in Sardegna una corona iridata. «Lo sognavo, lo volevo, sono felice», dice.

Cappai, detta così, poteva sembrare un match di allenamento.

«Invece è stato un incontro duro. Martinez non ha tante vittorie, ma quelle che ha conquistato sono tutte per ko. Ed è uno che quando ha perso lo ha fatto contro campioni come Lorusso o Edwards (ex campione mondiale Wbc ndr )».

A parte due sventoloni incassati alla seconda ripresa, non ha preso un colpo e dominato tutto il match.

«Non avrei dovuto prendere neanche quelli».

Cosa ha pensato quando il giorno prima del match le hanno detto che sarebbe cambiato l’avversario?

«Ero preoccupato. Non volevo perdere l’opportunità di salire sul ring, né avrei voluto un avversario che non fosse all’altezza dell’evento. Alla fine invece è andata bene, Martinez è un pugile pericoloso».

Come ha costruito questa vittoria?

«Con tenacia e determinazione. Con una preparazione meticolosa, sia atletica che tattica, sotto la guida di papà. Con questo successo mi sono tolto anche qualche sassolino dalle scarpe».

Si spieghi meglio.

«All’inizio, in tanti, dicevano che non sarei mai stato bravo come papà o come mio fratello Manuel. Ora sono campione Youth Wbc, resto con i piedi per terra ma da questo successo partiamo e lavoriamo per provare a conquistare qualcosa di importante».

Dopo il verdetto lei e suo padre Fabrizio, che la allena e la guida all’angolo, vi siete abbracciati. È vero che avete pianto?

«Lui un po’ si. Questa cintura è anche per lui».

