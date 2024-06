«La mia cara Stampace è ormai scomparsa, ora è un albergo diffuso»  

«Un quartiere irriconoscibile, ridotto ad un albergo diffuso. Le case vengono vendute, ristrutturate e trasformate in B&B, senza che vi sia un apporto di famiglie nuove». Don Francesco Matta, parroco di Sant’Anna dal 2021, non usa mezzi termini per descrivere i problemi della “sua” Stampace.

«Le strade sono diventate ristoranti. Il tessuto sociale originario non esiste quasi più. Prima era un piccolo paese, dove tutti si conoscevano. Ogni bambino, me compreso, era figlio di tutti. Quando combinava una marachella, c’era un adulto che gli urlava du nau a mamma rua ! E funzionava. Oggi, invece, non c’è controllo, i ragazzini sono allo sbando: si ubriacano, lanciano bottiglie. Nessuno interviene. La chiamano malamovida.

Lo sfogo

Parole amare le sue. «Oggi a malapena ci si saluta», aggiunge, «il quartiere è peggiorato molto anche dal punto di vista della sicurezza e mi dispiace perché anch’io sono stampaxinu doc, nato e cresciuto in via Sant’Efisio». Padre falegname e madre casalinga, Francesco, Franco per gli amici, è il quarto di sette fratelli. A Sant’Anna era già stato viceparroco dal 1978 al 1984, poi 6 anni da parroco ad Is Mirrionis, 12 anni a Selargius e 19 a Monte Urpinu (Santi Giorgio e Caterina) prima del rientro a Stampace. «I nostri parrocchiani sono 2500, ma in chiesa vengono solo anziani. Bambini non ne nascono. Negli ultimi due anni ho celebrato appena 8 prime comunioni. Resiste una certa partecipazione solo in occasione di funerali di persone molto conosciute».

Degrado

Tutt’attorno lo scenario è desolante. «Via Fara è uno schifo, ridotta ad un vespasiano. Anche il Cuccurus cottus, la tradizionale sagra del pesce, non si svolge più. Un peccato». La presenza dei turisti non è una novità. «Sant’Anna è la prima grande chiesa che incontrano salendo da via Roma. La vedono così imponente che la scambiano sempre per la Cattedrale». C’è un ottimo rapporto con gli ucraini. «Sono cattolici come noi e frequentano la parrocchia, dove hanno a disposizione dei locali».

La chiesa di via Azuni necessita di un importante intervento di restauro. «Mi permetterò di bussare alla porta del sindaco. Non gli chiederò soldi. Quelli ci sono già, 4 milioni stanziati dalla Regione». Il problema è la burocrazia. «Gli chiederò di aiutarci a snellire l’iter». Si interverrà sulle cupole. Verranno rifatti gli stucchi ed è prevista anche una nuova pavimentazione. «In stile barocchetto piemontese».

