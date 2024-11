«La mia Bolivia, ogni giorno una sfida» 

Un cammino in salita, una La Paz incoerente e colorata e una comunità che abbraccia con forza ogni giorno. Da due mesi questa è la routine quotidiana di Nicoletta Dessì, ventiseienne di Guspini che ha scelto la Bolivia per il suo servizio civile con l’organizzazione Apg23, l’associazione Papa Giovanni XXIII di Rimini, di padre Oreste Benzi. Due mesi già trascorsi come casco bianco, vissuti tra i colori, i suoni e le sfide della capitale boliviana, tanto affascinante quanto faticosa da attraversare.

L’altro mondo

«Sembra quasi un’altra vita, rispetto a quella che facevo a casa», racconta Nicoletta, che a Guspini ha lasciato temporaneamente famiglia e amici. Ogni cosa assume un significato nuovo e più profondo. In particolare, il venerdì è un giorno speciale: prima di andare alla “cancha” – il campetto di calcetto dove passa il tempo con i ragazzi della comunità – Nicoletta accompagna Armando, il responsabile del Comedor (la mensa della struttura) al mercato, «nell’anima della città», tra l’aria pungente del mattino e il traffico ancora silenzioso.

Non è una semplice spesa settimanale: «Oltre 80 bambini aspettano quel cibo, e per riuscire a portarlo dal mercato capita di dover cercare persino un carretto libero per trasportare la verdura fino al taxi», racconta la ragazza. «È stancante, ma vedere quanto amore e dedizione ci sono dietro a questo lavoro rende ogni fatica un po’ più leggera».

La mensa

Il suo progetto include non solo il Comedor, ma anche altre due comunità terapeutiche, Santa Aquilina e San Vicente, rispettivamente per l'accoglienza e il proseguo del percorso dei ragazzi che hanno problemi tra alcolismo e tossicodipendenze.

La quotidianità di Nicoletta non è priva di difficoltà. Tra i cambi di programma, gli imprevisti e i famosi “bloqueos” – i blocchi stradali improvvisi che fanno parte della vita quotidiana in Bolivia – la guspinese si è trovata più volte a cambiare i suoi piani. La frase di un giovane della comunità terapeutica è diventata il suo mantra: «Mi adatterò a quel che dovrò fare e prenderò io l’iniziativa».

Il progetto

Ora, ogni giorno è una sfida e una scoperta: un mondo nuovo fino al prossimo giugno, quando il suo servizio civile terminerà. La Paz le mostra i suoi contrasti: è caotica e poetica, inquinata ma vitale, stanca e rigenerante allo stesso tempo. Nonostante tutto, con questa città posta a oltre 3500 metri dal livello del mare, si è instaurato un legame speciale: «Di quelli che ti restano dentro per sempre. Mi voglio mettere un obiettivo: per Natale vorrei raccogliere dei soldi da inviare alla comunità per contribuire all’acquisto di un’auto. Servirà principalmente per fare la spesa».

Il futuro? «Proseguire nel campo della natura è sicuramente ciò che vorrei fare al mio ritorno in Sardegna: mantenere vivo il legame tra la ambiente, volontariato, sociale e la cucina».

RIPRODUZIONE RISERVATA