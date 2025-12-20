VaiOnline
Orroli.
21 dicembre 2025 alle 00:32

«La mia biblioteca aperta alla comunità» 

Don Benigno Sulis, 76 anni: seimila volumi raccolti nell’arco di tutta la vita 

Una donazione con l’idea di creare un luogo di incontro per l’intera comunità. Questo l’obiettivo della biblioteca aperta da don Benigno Sulis, sacerdote orrolese in pensione, inaugurata ieri sera a Orroli. Ben seimila volumi, uno scrigno di cultura e tradizione, attestato di amore verso il suo paese. La biblioteca porta il nome di un’altra cittadina di Orroli, Stefania Pala, artista scomparsa prematuramente. «Una grande pittrice», ha detto don Benigno. «Abbiamo trovato i suoi quadri e gli affreschi, speriamo di poter fare presto una mostra». Una dedica accolta con entusiasmo ed emozione dall’intera comunità e dall’amministrazione comunale.

Il sogno avverato

Un sacerdote molto amato e conosciuto, don Benigno Sulis, che ha svolto la sua missione anche fuori dall’Isola e precisamente nella diocesi di Novara (curiosità di cronaca: lui è stato il sacerdote che, nel 2013, celebrò il matrimonio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino). La struttura che ospita la biblioteca è stata donata all’anziano sacerdote che, con risorse proprie, l’ha arredata, dotata di porte di sicurezza e riempita del suo bagaglio culturale e di vita perché vi sono opere raccolte nell’arco di un’intera esistenza. «Un sogno cominciato tanti anni fa, quando ero molto giovane e non ancora prete», racconta don Benigno. «Oggi metto i volumi a disposizione di tutti, i sogni sono una cosa personale ma possono essere condivisi».

Lettura e lezioni

Seimila volumi di svariate case editrici, libri di ogni genere, letteratura (c’è tutta l’opera di Dante e Machiavelli), enciclopedie, testi sacri di grande pregio e valore, dizionari. «Libri che metto a disposizione degli orrolesi, saranno consultabili ma proprio perché pezzi unici e di valore continuerò a gestirli io». Don Benigno non ha fatto tutto da solo, è stato aiutato da una ragazza laureata in lettere moderne che, con competenza e professionalità, ha aiutato il sacerdote a catalogare e sistemare i volumi sugli scaffali. E se da una parte il sacerdote ha voluto condividere con la gente del suo paese questo grande patrimonio, dall’altra punta a fare della biblioteca un luogo di incontro, uno spazio a diverse iniziative. «Voglio incontrare qui i ragazzi che suonano vari strumenti, un altro giovane di Orroli si è reso disponibile per fare un corso di inglese per i più piccoli e poi vorrei fare dei corsi biblici».

La collaborazione

La biblioteca sarà aperta tutti i giorni. «Invece che stare a casa», dice don Benigno, «potrò stare qui per accogliere chi arriva e per continuare a leggere e a studiare». Entusiasta il sindaco Alessandro Boi: «Un’iniziativa importante per la nostra comunità. La nuova biblioteca non sarà solo una raccolta di libri da leggere, ma anche un luogo di idee e pensiero».

