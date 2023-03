«La mia battaglia per passeggeri e autotrasportatori» 

Davanti al giudi ce Maria Cristina Filiciotto della Quarta sezione penale, Pili, assistito dall’avvocato Daniele Ripamonti, ha risposto alle domande del pubblico ministero, inerenti i contenuti dei post al centro del procedimento. Post nei quali Pili, tra l’altro, ebbe a definire Vincenzo e Achille Onorato «Pinocchio e Pinocchietto», ipotizzando anche «presunte inadempienze contrattuali» da parte del Gruppo (Moby, Cin e Tirrenia) e l’utilizzo, per le tratte gestite dalle compagnie, di «navi inadeguate». Nel corso dell’audizione, durata quasi tre ore, Pili ha replicato punto su punto, illustrando la genesi dei post incriminati e le motivazioni che l’hanno indotto a portare avanti quella che ha rivendicato come una «critica convintamente severa» mossa, ha sottolineato, non in maniera univoca nei confronti delle compagnie marittime, bensì, in maniera più ampia, allo Stato, per i contenuti delle convenzioni sui collegamenti e le modalità con cui nel tempo sono state stipulate.

Nuova udienza, al tribunale di Milano, del procedimento che vede opporsi Mauro Pili e i vertici del Gruppo Onorato, dopo che questi ultimi hanno citato l’ex governatore della Sardegna, ex parlamentare e leader di Unidos accusandolo di aver leso la loro reputazione in una serie di post pubblicati sui social tra il 2018 e il 2019.

La deposizione

Davanti al giudi ce Maria Cristina Filiciotto della Quarta sezione penale, Pili, assistito dall’avvocato Daniele Ripamonti, ha risposto alle domande del pubblico ministero, inerenti i contenuti dei post al centro del procedimento.

Post nei quali Pili, tra l’altro, ebbe a definire Vincenzo e Achille Onorato «Pinocchio e Pinocchietto», ipotizzando anche «presunte inadempienze contrattuali» da parte del Gruppo (Moby, Cin e Tirrenia) e l’utilizzo, per le tratte gestite dalle compagnie, di «navi inadeguate». Nel corso dell’audizione, durata quasi tre ore, Pili ha replicato punto su punto, illustrando la genesi dei post incriminati e le motivazioni che l’hanno indotto a portare avanti quella che ha rivendicato come una «critica convintamente severa» mossa, ha sottolineato, non in maniera univoca nei confronti delle compagnie marittime, bensì, in maniera più ampia, allo Stato, per i contenuti delle convenzioni sui collegamenti e le modalità con cui nel tempo sono state stipulate.

Le dichiarazioni

«Non ce l’ho col Gruppo, la mia è una battaglia contro lo Stato che ha consentito la convenzione. Il mio interlocutore era il Governo. Che senso aveva prendersela con Cin o con Moby?», ha detto l’ex presidente della Giunta regionale. «Ho iniziato ad occuparmi della questione – ha proseguito Pili rivolto al pubblico ministero e al giudice – sollecitato dagli autotrasportatori, che mi chiedevano di occuparmi di questo tema, e dopo aver raccolto le lamentele anche da albergatori ed emigrati sardi. Una protesta generalizzata per le tariffe e la situazione dei collegamenti marittimi da e verso l’Isola davanti a cui ho sentito il dovere di mobilitarmi», ha ribadito l’ex parlamentare, ricordando anche le 65mila firme della petizione sul tema da lui promossa negli anni scorsi consegnate al ministero dei Trasporti.

Le contestazioni

Entrando nel merito, Pili ha quindi provato a chiarire i motivi per cui ha utilizzato, nei suoi j’accuse, la parole «Pinocchio» e «balle ciclopiche», elencando quelle che secondo lui sarebbero state le promesse non mantenute dagli armatori. Ovvero: «Le tariffe a 14 euro per i sardi», lo «spostamento della sede a Olbia o a Cagliari», l’entrata in servizio di «quattro nuovi traghetti» e «l’aumento delle frequenze».

Ampia parte dell’udienza è stata dedicata alla contestazione inerente i post di Pili sugli «incidenti» che sarebbero occorsi alle navi di Cin e Moby, in quanto, per Pili, «inadeguate». Al proposito, i legali che tutelano gli armatori hanno chiamato a testimoniare, in avvio di udienza, l’ingegner Michele Citarella, direttore tecnico del Gruppo, e Matteo Savelli, dirigente Moby responsabile della convenzione stipulata per la tratta Santa Teresa Gallura-Bonifacio. Al primo l’avvocato di parte civile e il pm hanno chiesto se avesse o meno contezza di avarie e incidenti avvenuti alle navi del Gruppo nel periodo 2018-2019, quali certificazioni e autorizzazioni siano necessarie per mantenere una nave in servizio e, inoltre, con quale periodicità avvengano ispezioni, manutenzioni e controlli.

Una rotta turbolenta

L’audizione del secondo, invece, ha riguardato i dettagli della convenzione per il collegamento tra Santa Teresa Gallura e la Corsica, operato dalla nave “Giraglia”. Nave definita dai post di Pili, come si legge nelle contestazioni, «una carretta» che «per gran parte dell’anno, della stagione invernale… non fa la traversata perché non ha le caratteristiche essenziali per attraversare le Bocche di Bonifacio, tra le più pericolose in assoluto» e che «tantissime volte si è fermata in mezzo al mare, che è andata sugli scogli e che ha avuto mille avarie».

Interrogato sui riferimenti a questi presunti incidenti, l’ex governatore della Sardegna ha fornito un elenco di episodi in cui a suo dire la Giraglia avrebbe avuto «problemi», citando anche una relazione del sistema di ispezione europeo Thetis e chiamando anche in causa gli utilizzatori del collegamento: «Lo sanno anche le pietre – ha detto Pili – quale sia la situazione della tratta Santa Teresa-Bonifacio».

Una serie di fatti

Quando poi il pubblico ministero ha chiesto chiarimenti sui post indirizzati alla famiglia Onorato e riguardanti critiche sulla «qualità del servizio» di traghetti e navi, Pili ha ricostruito una serie di fatti, ricordando, per esempio, che nel 2018 c'erano navi di «40 e 42 anni sulle tratta Cagliari-Civitavecchia» e ha citato le interviste, raccolte, sempre nel 2018, da L'Unione Sarda.it, di passeggeri «spaventati» per alcuni «blackout» che sarebbero avvenuti in mezzo al mare.

Sempre nel corso dell'audizione, a proposito del servizio fornito e delle tariffe, Pili ha anche ricordato l’ex ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli che, in visita a Cagliari, nel 2019, dichiarò: «Siamo stanchi di questa situazione e porremo fine al monopolio Tirrenia. Svolge un’utilità sociale fondamentale, utilizza soldi pubblici e non può far schizzare così i prezzi, è inaccettabile, ci sarà un cambiamento tra pochi mesi».

Il ruolo della politica

Quanto alle accuse rivolte da Pili a Onorato su una presunta «connivenza con la politica», l’ex leader di Unidos ha ammesso di essere «condizionato dall'attualità», ossia la chiusura dell'indagine, condotta proprio dalla Procura di Milano, in cui Beppe Grillo è accusato di traffico di influenze in concorso con l’armatore. E ha elencato quelli che a suo dire sarebbero stati i rapporti di Onorato con «tutte le forze politiche», citando Open, la fondazione vicina a Matteo Renzi, Fratelli d'Italia e proprio Beppe Grillo, fondatore del Movimento 5 Stelle: «Mi sembrava strano che sul suo blog ci fosse un banner in cui si potessero prenotare i traghetti», ha affermato Pili.

Al termine l’avvocato degli Onorato ha rinunciato, con riserva, all’esame dell'imputato. Il giudice ha quindi fissato la prossima udienza al 13 aprile, quando Pili risponderà alle domande dell’avvocato Ripamonti. La discussione è invece programmata per il 4 maggio.



