«La mia battaglia per la 130» 

Decimomannu. «Quante persone sono morte? Non lo so. Ho perso il conto. Forse cinquanta, forse di più». Ottavio Schirru guarda le auto sfrecciare veloci nella rotonda sulla 130 all’ingresso di Decimomannu. Vive vicino alla zona artigianale e ogni giorno attraversa uno degli incroci più pericolosi della provincia di Cagliari. Guarda sconsolato il mazzo di fiori sistemati sotto un cartello stradale dai parenti di Greca Melis, la donna di 73 anni investita e uccisa il 2 marzo dello scorso anno mentre rientrava a casa in bicicletta dopo aver fatto la spesa. Settant’anni, sposato con due figli, pensionato con un passato da sindacalista e un presente all’insegna dell’impegno civile come animatore del “Comitato per sicurezza sulla 130” che chiede da anni di realizzare un cavalcavia tra la via San Sperate e la Statale 130dir.

La vostra battaglia è iniziata tanti anni fa.

«Troppi, ma il nostro impegno non si ferma».

Come è iniziata?

«Con il comitato nel 2007, ma anche gli anni precedenti ci sono state proteste, raccolte di firme, manifestazioni».

Cosa prova ogni volta che c’è un incidente?

«Rabbia. Sto male perché penso al tempo perso, alle lungaggini burocratiche e al dolore dei parenti delle vittime».

Di chi è la colpa?

«Della politica, senza ombra di dubbio. In oltre cinquant’anni non è cambiato niente».

Ha mai pensato di abbandonare la protesta?

«In realtà una volta, appena andato in pensione, per ragioni familiari, ho lasciato per qualche tempo. Ma poi ho ripreso con tante altre persone a portare avanti questa battaglia».

Come nasce il suo impegno?

«Ho sempre fatto attività politica e sindacale. Ora mi impegno per il mio paese».

Che prezzo ha pagato Decimomannu per i mancati lavori?

«Carissimo. La mancanza di sicurezza nella rotonda ha condizionato lo sviluppo del paese».

In che senso?

«Decimo è un paese di servizi. Elmas e Assemini hanno diverse strade collegate con la 130, noi soltanto due. Dalle 16 alle 19 c’è caos in entrambi gli ingressi. Raggiungere clinica, centro Aias e stazione ferroviaria diventa un problema. Stesso discorso per arrivare nella zona artigianale, fortemente penalizzata».

Protestano anche i residenti che vivono oltre la 130?

«Sì. E purtroppo la loro voce non è stata mai ascoltata».

Il progetto per i lavori è fermo al ministero da anni. Come mai?

«Per la valutazione di impatto ambientale. Sono stati stanziati anche i soldi. Ho perso il conto dei milioni finanziati».

Da poco avete incontrato l’assessore Antonio Piu, che è anche il commissario per le infrastrutture. Cosa vi aspettate?

«Le risposte che attendiamo da anni».

È ottimista?

«Sempre. Li porteremo allo sfinimento e faranno i lavori. Non ci arrendiamo».

