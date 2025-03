«La mia battaglia contro gli incivili» 

«Quando ho iniziato a raccogliere i rifiuti temevo che vigili urbani e forze dell’ordine mi scambiassero per qualcuno che voleva abbandonare sacchi pieni di immondizia». Albano Salis ride ripensando a quando nel 2002, appena rientrato dalla Germana, dove è nato nel 1970, non conosceva una parola di italiano e temeva di essere scambiato per un turista che abbandonava i rifiuti. «Sono madre lingua tedesco – racconta – l’italiano l’ho imparato quando sono venuto a vivere a Carbonia». Nel primo periodo abitava a Punt’e Trettu in una casa a ridosso della spiaggia. «La battigia era il mio salotto. In tanti abbandonavano plastica e cartacce. Io raccoglievo tutto. Nel corso degli anni è cresciuta la sensibilità nei confronti dell’ambiente, ma ci sono ancora troppi maleducati».

Auto e ambiente

Albano Salis lavora come come carrozziere specializzato in auto d’epoca. «Ho fatto anche l’idraulico – racconta – oggi dedico il mio tempo libero alla pulizia delle spiagge. Da sei anni sono il delegato dell’associazione Marevivo per il Sud Sardegna – la sensibilità per la tutela dell’ambiente l’ho maturata in Germania. I ragazzi si avvicinano all’ecologia grazie alla scuola. Ricordo che quando rientravo in Sardegna d’estate attraversavo la Svizzera, era pulitissima. Poi arrivavo nell’Isola e trovavo sporcizia dappertutto. Questo mi dava molto fastidio. Ricordo di aver inseguito anche automobilisti che lanciavano dai finestrini le buste piene di rifiuti. A Carbonia abbiamo lavorato per due anni a progetto ambientale. La città era sporchissima».

Sporcizia ovunque

Albano Salis con un folto gruppo di volontari entra in azione ogni fine settimana nelle località della costa sud occidentale. «Ci sono avvocati, farmacisti, medici, studenti, pensionati e operai – sottolinea – tutti partecipano con grande entusiasmo. C’è anche una grande collaborazione con le amministrazioni comunali e da tempo stiamo portando avanti diversi progetti di educazione ambientale con le scuole. Sono certo che in questo modo i nostri ragazzi acquisiranno un’altra mentalità. Già adesso sono molto più sensibili rispetto agli adulti». Albano Salis è ottimista. «Rispetto a qualche anno fra, grazie anche all’apertura degli ecocentri, è diminuito l’abbandono di rifiuti ingombranti, resta purtroppo il problema della plastica nelle pinete e nelle spiagge». (f. p.)

