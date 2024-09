«La mia battaglia alla talassemia» 

Che dire di Bastiano Sanna: ha scoperto le cure per la talassemia e il diabete pediatrico, due tra le malattie con la maggiore incidenza in Sardegna. Ma si stupisce se il Navicella Sardegna 2024 gli conferisce il premio per la scienza, che ritirerà sabato a Porto Rotondo.

«Che abbiano deciso di dare a me un premio che l’anno scorso ha ricevuto il professor Cappuccinelli è una sorpresa ma soprattutto un onore», spiega il cinquantenne professore nuorese con la mentalità dell’ingegnere edile («mio padre era muratore, e la fissa di voler capire come si costruiscono le cose mi ha aiutato», dice), laurea in Scienze Biologiche a Sassari e una carriera da far invidia ai Nobel con cui ha lavorato, tra dottorati, collaborazioni e incarichi di punta in aziende farmaceutiche come Novartis e Vertex, senza dimenticare l’ingresso a luglio nel Team Scienze della Vita del fondo Fsi. «Sono felicissimo perché il premio è prestigioso e si svolge in una cornice meravigliosa, che l’anno scorso ho avuto modo di ammirare grazie alla messa in onda di Videolina, e perché in Sardegna non sono molto conosciuto. Spero di poter essere di stimolo per i ragazzi appassionati di scienza e medicina: la carriera scientifica è bellissima».

Avrebbe mai immaginato di farne una così importante?

«Nei dettagli no. Ho sempre voluto fare lo scienziato: mia madre conserva un quaderno di scuola, di quando avevo 7 o 8 anni, in cui nel tema “Cosa vuoi fare da grande” lo scrivevo, anche se, avendo una passione per i dinosauri, volevo fare il paleontologo. Poi, all’Università ho scoperto la genetica e la biologia molecolare, ed è scoccata la passione. Quanto a quello che è successo dopo, ho solo saputo cogliere le opportunità».

E il talento?

«Serve, ma bisogna farsi trovare pronti, cioè avere la mente aperta. Gli americani dicono che la fortuna capita quando l’opportunità incontra la preparazione, ma occorre prendersi dei rischi: troppe volte mi sono sentito dire “Sei matto”, ma, come dico spesso ai giovani, se nel 98 per cento dei casi i progetti falliscono, il mondo va avanti per il restante 2. Quando sono partito per l’Inghilterra, 25 anni fa, pensavo di starci poco, invece sono passati 25 anni. Dopo Cambridge è arrivato il post dottorato all’ospedale pediatrico di Cincinnati, in cui ho sviluppato il vaccino per la polio. Poi, il gruppo farmaceutico Novartis, dove ho lavorato al primo farmaco per la terapia cellulare per le leucemie pediatriche: ha un tasso di guarigione altissimo ed è stato il primo medicinale approvato su cui ho lavorato, che mi ha spinto a fondare una compagnia».

La soddisfazione più grande?

«Lo sviluppo con la Crispr di una terapia per la talassemia, che sarà a disposizione a breve, basata sull’ingegneria genetica del Nobel Jennifer Doudna e sulle forbici molecolari, in grado di correggere i difetti del Dna: dopo il recupero il paziente non ha più la malattia. In cima, però, metto la cura per il diabete di tipo 1. In America ho incontrato Doug Melton, professore di Harvard, uno da Nobel, che per curare i figli ha fondato la compagnia Semma, in cui mi ha voluto per sviluppare una terapia basata sulle staminali: il risultato è stato tale che la Vertex ci ha acquistato e mi ha chiesto di rimanere e creare un istituto di ricerca e sviluppo per le terapie cellulari e genetiche».

Progetti?

«Ci sono delle idee, ma nell’immediato voglio fare il papà. A marzo insieme a mia moglie, americana-bulgara, ho deciso di tornare in Sardegna, perché ho due figlie piccole e genitori anziani. Vorrei che le bambine crescessero con i miei valori, per diventare, come il padre, sarde nel mondo».

