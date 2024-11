«La mia bambina? Si chiama Ella...» 

“Oscar ed Ella”: si intitola così la nuova produzione, che vede rinnovarsi il sodalizio artistico tra Francesca Corrias e Dado Moroni, dal vivo, questa sera, al Teatro Massimo di Cagliari, con uno spettacolo incentrato sul repertorio swing e di standard jazz, resi famosi da artisti come Ella Fitzgerald e Oscar Peterson. Pianista dalla classe inconfondibile lui, vocalist tra le più apprezzate della scena sarda e nazionale lei, Corrias e Moroni sono tornati per portarci in un viaggio, originale e giocoso, nel jazz, attraverso il racconto in musica di aneddoti ascoltati direttamente dalla voce stellare di Benny Waters, Dizzy Gillespie, Henry Edison, Ira Coleman. «Il rimando è a due grandi come, Oscar ed Ella», ci ha raccontato Francesca Corrias. «Oscar e Ella, però, sono anche i nomi che rispettivamente abbiamo dato ai nostri figli e questo ci permette di giocare con le canzoni un po’ spensierate e leggere dell’American Songbook, per parlare anche del mondo della fanciullezza e dell’infanzia. In questo concerto celebriamo la spensieratezza, per dimenticare i problemi quotidiani e consolarci della brutta realtà che viviamo».

L’incontro con Dado Moroni è avvenuto ai Seminari Jazz di Nuoro. Che sintonia vi lega?

«In primis, l’amore per lo swing. Ci siamo incontrati la prima volta nel 2014 a Nuoro e abbiamo iniziato subito con una serie di concerti in Sardegna. Poi, ognuno ha continuato per la sua strada, con questo incontro che si ripeteva, ogni estate, ai Seminari Jazz di Nuoro, finché abbiamo deciso di ricominciare la nostra collaborazione, con questa nuova produzione, che sfocerà in un disco live, prodotto da Michele Palmas e S’ard Music».

Ella Fitzgerald torna spesso nei suoi progetti, cosa rappresenta per lei?

«Ella è la cantante che mi ha fatta innamorare del jazz vocale ed è rappresentativa dell’approccio che abbiamo in questo live, perché era una persona che regalava al suo pubblico solo spensieratezza e allegria. Era una persona sempre gentile, sorridente, molto ben educata, ma teneva dentro di sé tante tristezze, perché aveva vissuto una vita piena di sofferenza. Oltre alla sua tecnica, al suo timing e alla sua intonazione perfetta, Ella mi ha sempre affascinata per la sua dolcezza nel regalare questa musica agli altri, mettendo da parte il suo dolore».

E del jazz, in generale, come si è innamorata?

«Ho iniziato tardi, avevo 20 anni e, nonostante cantassi da tutta la vita, ho iniziato a praticarlo con uno strumento, cioè il flauto. Poi, ho voluto passare al mio strumento principale, la voce. Prima di arrivare al jazz, però, sono stata un’ascoltatrice vorace e una musicista sin dai primi anni della mia vita. Avendo un padre musicista, la casa era piena di tutti gli strumenti che si potessero desiderare e io ci giocavo tutti i giorni».

La Sardegna è una fucina di talenti jazz.

«Assolutamente! Il successo di musicisti sardi in Italia e all’estero è un modello e stimola i giovani a provare la carriera. I musicisti sardi, poi, hanno sempre un valore aggiunto nella loro arte, qualcosa di magico, che forse è endemico della nostra terra. Uno su tutti, Bebo Ferra, un bravissimo chitarrista, che proviene dal jazz, ma ha molti elementi della nostra musica e questo rende le sue composizioni uniche».

Da docente, cosa consiglia a chi vuole fare jazz?

«Capire se realmente si ama questa musica. E poi bisogna studiare, tanto, il jazz è una musica profonda, non ci si può fermare alle prime pagine e una volta che si arriva al cuore di questo libro, non si può più smettere».

