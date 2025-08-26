«La mia azienda distrutta dalle fiamme» 

Due capannoni di circa 500 metri l’uno e 200 l’altro, tre mezzi agricoli e 600 balle di foraggio sono andati distrutti ieri all’alba in un incendio divampato nell’azienda agricola di Giampiero Atzeni, 64 anni, nella periferia di Monastir, lungo la Provinciale 7. In pochi minuti le fiamme hanno avvolto l’intera area, trasformando lunghi mesi di lavoro in cenere. Sono in corso le indagini: non è esclusa l’origine dolosa.

Il racconto

«Ero a casa, mi ha chiamato il pastore che lavora con noi per avvisarmi che stava andando a fuoco tutto — racconta Atzeni ancora scosso — quando sono arrivato, davanti a me c’era già un inferno: le balle hanno alimentato il rogo e le fiamme si alzavano altissime, non potevo far altro che guardare». Il rogo si è propagato rapidamente, tanto che le colonne di fumo e le fiamme erano ben visibili anche dai paesi limitrofi. Le cause restano ancora da accertare. «Non riusciamo a capire come possa essere successo. Le fiamme sono partite dalla piccola casa senza corrente elettrica che si trova qui accanto» racconta l’uomo. Per spegnere il rogo sono state chiamate due squadre di pronto intervento della sede centrale del comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari con un’autopompa, un automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio e un'autobotte. «Non appena ho ricevuto la chiamata, mi sono recato subito sul posto ma purtroppo non c’era più nulla da fare. In quel momento, non potendo salvare nulla dell’azienda, la paura era che il fuoco si estendesse nelle zone limitrofe» prosegue Atzeni.

Il futuro

Giunte sul posto, le forze dell’ordine si sono adoperate per allertare i residenti della zona e garantirne la sicurezza. Oltre alla perdita materiale, la distruzione delle scorte di foraggio rappresenta un colpo durissimo per l’azienda, che proprio in questo periodo aveva immagazzinato le rotoballe destinate a sfamare gli animali durante i mesi invernali. A questo si aggiunge la perdita delle sementi, compromettendo anche le prossime semine e aggravando ulteriormente la situazione.

«Avevo scorte di seme di trifoglio, loietto e orzo. Tutto era custodito sotto i capannoni e, quando hanno preso fuoco, le fiamme hanno distrutto anche ciò che c’era al di sotto. In quei momenti ho pensato di salvare almeno i sacchi di orzo, sono riuscito a recuperarne qualcuno, ma il resto è andato in cenere. Ripartire sarà durissimo, lo faremo un passo alla volta» chiude l’agricoltore.

RIPRODUZIONE RISERVATA