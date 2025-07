«La mia “amica geniale” è di Sassari» 

Parata di stelle nella giuria “Cyberlove” della settima edizione dell’Andaras Traveling Film Festival, tra cui spicca il nome di Irene Maiorino, attrice di spessore e volto noto del piccolo e grande schermo. Dopo il successo nella serie cult “Gomorra”, l’interprete napoletana ha conquistato anche il pubblico internazionale vestendo i panni di Lila Cerullo ne “L’amica geniale”, andata in onda su HBO e Rai1. Un ruolo che le è valso la candidatura ai Nastri d’Argento e un evento speciale in suo onore presso la Casa Italiana Zerilli-Marimò della New York University. Il festival, che si snoda fino a oggi tra i paesaggi mozzafiato e i luoghi ancestrali del Fluminese (Fluminimaggiore, Iglesias, Buggerru), continua a celebrare il cinema di viaggio e l’incontro tra arti e territori.

L’identità artistica

Attrice per istinto, artista per vocazione. Irene Maiorino, 39 anni, astro in ascesa del cinema e della tv italiana, ha mosso i primi passi sul palcoscenico, ma ha conquistato il grande pubblico con ruoli intensi in serie come “Gomorra”. Oggi sogna di cimentarsi anche con la commedia, mescolando registri, linguaggi e identità. «Più che l’identità artistica», sorride, «è quella personale il problema». Maiorino vive il mestiere come un continuo travaso tra sé e i personaggi: «L’inversione dei ruoli fa parte del gioco. Non potrei non dare tutto. Spesso faccio più fatica a capire chi è Irene, mentre i personaggi li comprendo benissimo. Questo cambio può mandare in crisi, ma è anche ciò che rende questo lavoro straordinario».

Cinema di viaggio

Irene Maiorino è, in questi giorni, tra i volti protagonisti della giuria “Cyberlove” di Andaras, il festival dedicato al cinema di viaggio. Un tema che l’attrice sente profondamente, e non solo in senso geografico. «Per me il viaggio non è solo partire», racconta, «ma anche un movimento interiore, uno spostamento da ciò che conosciamo. Attraverso ciò che ci è più lontano possiamo arrivare a capire meglio anche noi stessi». Nel suo sguardo, il viaggio diventa uno strumento per decentrarsi, per aprirsi all’altro: «Siamo spesso concentrati su noi stessi, troppo poco su ciò che ci circonda. Viaggiare è anche posare lo sguardo fuori da sé, un gesto umano e profondamente necessario».

Nuove generazioni

Nel 2016 Irene Maiorino entra nel cast di “Gomorra”, serie diventata simbolo di una Napoli cruda e reale, specchio di contraddizioni sociali che meritano di essere raccontate. Un successo planetario che, come Mare Fuori, ha saputo parlare anche alle nuove generazioni, influenzandole nel bene e nel male. «Non credo ci sia una responsabilità unilaterale su come certi contenuti vengano recepiti», riflette. «Il vero problema è l’assenza di un tessuto culturale che aiuti i ragazzi a non idealizzare certi personaggi. La violenza si insinua dove ci sono dei vuoti». Secondo l’attrice, Napoli avrebbe molto altro da offrire sul piano narrativo: «È una città che trabocca di storia, musica, tradizioni. Le produzioni potrebbero esplorarla oltre l’immaginario dei quartieri più bisognosi».

La Sardegna

Con la Sardegna, Irene Maiorino ha un legame profondo, fatto di ricordi, affetti e ritorni. «Ci venivo da bambina con i miei genitori, l’ho girata abbastanza. Ne ho un ricordo selvaggio, autentico», racconta. Nel tempo, l’Isola è diventata anche luogo di lavoro: «Ci sono stata anche per progetti legati al cinema, nelle aree più chic, ma la verità è che la Sardegna la conosco bene soprattutto per affetto: una delle mie migliori amiche è di Sassari. Trascorrere le giornate con lei, in città, è sempre un piacere».

