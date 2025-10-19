«La mia Africa dove manca tutto tranne l’amore di Dio» 

Un lungo applauso, quasi un tifo da stadio per don Carlo Rotondo tornato, nel suo paese, a Sinnai, dove nella chiesa di Sant’Isidoro ha concelebrato la messa col parroco don Sandro Piludu. Ha raccontato della sua esperienza in Tanzania, tra i poveri, bisognosi di tutto, in aperta savana. Dove, recentemente, è stata inaugurata la Clinica di maternità “Mama Mzazi” a Pawaga.

Il nuovo reparto di maternità ha una superficie di 600 metri quadrati ed attrezzato di tutto punto per permettere di ridurre il tasso di mortalità di bambini e di mamme, spesso costrette a partorire in condizioni di assoluta precarietà.

Don Carlo, da quelle parti, ci dovrebbe restare sino al 2027: ora vuole contribuire a “portare” l’ospedale tra i villaggi sperduti, con una Clinica sanitaria mobile che costerà 40mila euro. A Sinnai e in tante altre paesi e centri dell’isola, don Carlo, è arrivato per parlare della sua missione ma anche per chiedere aiuto per il nuovo progetto.

«Questa mia partenza in terra di missione - aveva detto quasi quattro anni fa, prima di ripartire in Africa – è il mio modo di “attaccare” come cristiano e come prete. Farò il tragitto inverso che fanno i migranti sui gommoni. Sarò io che andrò da loro. Vivrò con loro e farò quel che posso per loro. L’acqua potabile, la salute e la scuola sono i tre campi di emergenza principali di quel territorio».

In questi quattro anni in Tanzania, don Carlo ha fatto tanto, compreso seguire con una suora insegnante del posto, una classe con 169 alunni. «In Tanzania sto facendo una esperienza meravigliosa: ho il cuore pieno di regali. La cosa più bella dell’Africa, sono gli africani, che vivono dove c'è necessità di tutto», ha detto ai compaesani sinnaesi. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA