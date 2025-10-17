La “Mezza” di Assemini gara-clou del weekend 

Saranno oltre 400 (circa 150 per la distanza classica, 250 per quella ridotta di 10 km) gli agonisti al via della quindicesima Mezza Maratona della Ceramica, che va in scena domani mattina ad Assemini. Quella allestita dal Gruppo Polisportivo Assemini e senz’altro la gara clou dei un weekend dell’atletica leggera in Sardegna che prevede anche prove su pista e che inizierà oggi.

Pista

A Quartucciu, domani mattina dalle 10.30 si gareggia per i titoli sardi individuali su pista della categoria Ragazzi (classi 2012 e 2013) maschili e femminili. Otto le specialità in programma tra corsa (60, 60 hs e 1000 metri), salti (alto e lungo), lanci (peso e vortex) e marcia (2 km). Oggi dalle 16.15, sarà invece la pista del “Tonini Siddi “ di Sassari a ospitare una manifestazione provinciale per Esordienti.

Strada

Ad Assemini, l’olbiese Francesco Mei (Academy) è il favorito della prova sui 21,097 km che scatterà dal Campo di Atletica Coghinas. Alle 9.30 partirà la prova dei 10 km, alle 9.40 quella principale, seguita dalla consueta camminata di 5 km non agonistica. In campo femminile, la sassarese Eleonora Gardelli (Moving Milano) cercherà di bissare il successo di Alghero.

Sempre domani si corre anche a Orotelli, dove l’Atletica Orani organizza per la terza volta “Vivi il centro storico... in corsa a Orolai”, le cui prove principali sono sulla distanza di 8 km (uomini) e 6 km (donne). ( c.a.m. )

