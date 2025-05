«La metropolitana ha trasformato il nostro paese» 

Dieci anni. Tanti ne sono passati da quel 3 marzo 2015 in cui venne inaugurata la tratta Settimo San Pietro-San Gottardo: quel giorno la rete metropolitana su ferro si affacciò oltre il primo anello della città di Cagliari, rappresentato dalla strada statale 554. Per qualche tempo, fino alla chiusura per lavori del tratto da San Gottardo a Cagliari, per i settimesi è stata una pacchia: «Opera utilissima», giura il sindaco Gigi Puddu. «Noi – aggiunge – su quei binari eravamo abituati a veder viaggiare le vecchie littorine. Fu una bella sorpresa poter arrivare in pochi minuti a Cagliari, al Policlinico, alla Cittadella universitaria. E sarà bellissimo quando potremo arrivare in piazza Matteotti».

Doppio binario

Ma non è l’unica novità all’orizzonte, per Settimo, in fatto di metropolitana di superficie. Mentre i vicini di Sinnai e Maracalagonis vedono come una prospettiva lontana e incerta l’arrivo del tram nei loro paesi, è invece previsto a medio termine il raddoppio dei binari da Settimo a Monserrato. «Rispetto all’ipotesi di far arrivare il tracciato fino a Sinnai o a Maracalagonis – chiarisce il direttore generale dell’Arst, Carlo Poledrini – la faccenda è più semplice: si tratta di implementare un progetto già esistente, e i finanziamenti ci sono già».

I due binari paralleli, una volta a regime, consentiranno un aumento del numero e della frequenza delle corse e più sicurezza (il raddoppio da Cagliari a Monserrato fu deciso dopo lo scontro frontale fra due convogli che il 19 gennaio 2016 viaggiavano sull’unico binario: 85 feriti e, in primo grado, sei condanne e un’assoluzione). I lavori, come a Cagliari, potrebbero comportare uno stop temporaneo dei trenini: «Su questo – avverte il sindaco Puddu – non abbiamo avuto comunicazioni ma se così sarà ce ne faremo una ragione. Certo chiederemo che venga garantito un servizio sostitutivo».

Prima, però, ci sarà da festeggiare l’attesa ripresa dei viaggi dei tram almeno fino a piazza Repubblica e alla nuova stazione di San Saturnino: a Cagliari in questi giorni sono stati eseguiti i test. Per molti settimesi sarà il ritorno a una comodità di cui si è sentita la mancanza. Fino allo stop delle corse la stazione ferroviaria del paese, con la sua capiente area sosta, era diventata un parcheggio di scambio per tanti pendolari di Sinnai, e l’efficienza dei collegamenti ha significato molto anche in termini demografici (il paese, rispetto ad altri dell’hinterland cagliaritano, ha visto aumentare la sua popolazione) ed economici (il valore delle case è cresciuto).

Una strada per Sinnai

Certo, se non si allungheranno in tempi rapidi i binari fino a Sinnai (un paio di chilometri), per invogliare un maggior numero di pendolari a scegliere il trasporto pubblico ed evitare l’imbuto della 554 è essenziale migliorare i collegamenti stradali fra i due paesi. «Per arrivare in auto da Sinnai alla stazione metropolitana di Settimo oggi si è costretti ad attraversare il paese», conferma Cesare Moriconi, sinnaese, oggi capo di gabinetto dell’assessorato regionale della Difesa dell’ambiente ma negli scorsi 15 anni consigliere regionale (del Pd): «Sono 15-20 minuti. A quel punto molti tirano dritto fino a Cagliari. Per questo anni fa mi sono battuto tanto per procurare i fondi per una circonvallazione da realizzare a Settimo: l’obiettivo era rendere facile e conveniente raggiungere la stazione. Peccato che il Comune abbia a più riprese modificato quel progetto, inserendovi sei rotatorie in sei chilometri». Risultato: due anni fa l’opera era stata definanziata, e i 5 milioni stanziati dieci anni fa sono stati destinati ad altro. Ma Moriconi guarda avanti: «La metropolitana deve arrivare a Sinnai», insiste, e invita i sindaci a non limitarsi ad attendere «perché la scala delle priorità è già definita, e toccherà prima all’aeroporto, quindi a Quartu». E di Sinnai e Maracalagonis chissà quando si riparlerà.

(2 – continua)