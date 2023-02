La metro si farà, stabilito il percorso 

La linea, in doppio binario, attraverserà i terreni non edificati nel territorio di Selargius tra Monserrato e Sestu, e avrà una fermata intermedia nel quartiere “Ateneo”, a Sestu, per chiudere con la fermata capolinea nella zona sportiva. Tre le fermate: le già esistenti “Caracalla” e “Policlinico”, e la nuova nel quartiere Ateneo più il capolinea in Corso Italia. La spesa è di 41 milioni di euro per la linea direttrice Sestu, 23 milioni per la tratta Caracalla - dell'Argine, e 3 milioni per la stazione intermodale di Monserrato San Gottardo, il tutto con fondi della Regione.

Il collegamento veloce tra Cagliari e Sestu si baserà su due tratti. Il primo, di circa 1,3 km, dalla fermata in via Caracalla, riguarderà parte dell’area di Monserrato, e si innesterà sul viadotto esistente della Linea 3 San Gottardo-Policlinico in corrispondenza della fermata dell’Argine. Il secondo poi sarà di circa 4,8 km, dalla fermata Policlinico sino a Sestu.

Addio a lunghi e scomodi viaggi in auto o bus: Sestu avrà la metropolitana leggera Arst. E c’è anche la data di fine lavori prevista: 31 dicembre 2027.

Il percorso

La battaglia

In prima fila a battersi da anni per questo progetto c’è il consigliere regionale Michele Cossa, dei Riformatori, sestese e già sindaco. «La linea della metropolitana leggera Sestu - Policlinico è strategica non solo per Sestu ma per l’intera area vasta di Cagliari», spiega. «Cambierà radicalmente le abitudini di mobilità dei cittadini e avrà un fortissimo impatto positivo sia sul piano economico che ambientale. Sestu diventerà uno dei comuni sardi meglio serviti dal trasporto pubblico», garantisce. «Il nostro comune è uno di quelli con le migliori prospettive di sviluppo economico. Per il futuro dobbiamo puntare a chiudere l’anello verso l’aeroporto ma soprattutto servire la più importante area commerciale della Sardegna, fortissimo catalizzatore di traffico».

La sindaca

Anche la sindaca Paola Secci segue da anni il progetto in prima persona: «È un risultato senza precedenti», dichiara, «negli anni scorsi dopo aver avviato le operazioni per una valutazione preliminare delle implicazioni urbanistiche e sulla viabilità, il Comune ha preparato i documenti necessari per la progettazione e si è coordinato con la direzione generale ai trasporti della regione e Arst. Essendo lo stato della progettazione a buon punto, abbiamo ottenuto il finanziamento regionale per la realizzazione della tratta Policlinico – Sestu. Abbiamo inoltre progettato e finanziato con risorse comunali un ampio parcheggio di scambio, con capienza di circa 200 posti, tra il Corso Italia e la Via Dante. I lavori dopo una breve interruzione per una perizia di variante sono già ripresi e procedono di buon passo».

