La Metro è ferma da oltre un anno, disagi per i pendolari 

I semafori sono ancora lampeggianti, la linea 1 della metropolitana ancora sospesa. È passato oltre un anno dall’inizio dei lavori per il doppio binario lungo la tratta piazza Repubblica-San Gottardo. Adesso molti monserratini dicono di non poterne più. D’altronde, la riapertura era prevista per maggio, per di più dell’anno scorso, ma varie vicissitudini hanno bloccato il prosieguo dei cantieri, poi ripresi.

Tanti utilizzano da sempre questo mezzo per andare a Cagliari sia per lavoro sia per svago, e nel frattempo viaggiano sui bus sostitutivi che però, a detta di molti, non sono sufficienti, non transitano sempre puntuali e spesso sono pieni. «Vado a lavorare a Cagliari dal lunedì al venerdì», conferma Maria Chiara Costa, impiegata di un’agenzia immobiliare: «Sto sopportando il fatto di dovermi svegliare un’ora prima per poter prendere il pullman, anticipando gli studenti diretti nelle scuole», prosegue, «altrimenti non troverei posto a bordo. Arrivo a Cagliari in anticipo. Con la metro invece non c’erano disagi di alcun tipo. Il solo fatto di non sapere fino a quando dovrò continuare con questo tran tran quotidiano, mi spaventa».

Giuseppe Massa, dipendente di un ristorante del Capoluogo, si è rassegnato, ma fino a un certo punto: nei primi giorni di sospensione della metro prendeva il pullman, ma era sempre pieno ed era costretto a rimanere in piedi. «Poi mi sono stancato e da allora uso lo scooter: sono quasi costretto, ho speso un sacco di soldi in benzina. Non pensano ai disagi che creano alle persone comuni che vanno al lavoro?».

