La metro deraglia in via Virginia: «Ho avuto paura» 

Nessuna grave conseguenza, ma tanta paura ieri a Monserrato per un deragliamento della metropolitana di superficie, fuoriuscita dalla sede ferroviaria per poi arrestare la sua corsa subito dopo.

L’incidente

L'episodio si è verificato intorno alle 7, mentre il trenino della linea 1 stava percorrendo via Virginia (dunque pericolosamente vicino alle abitazioni), diretto verso piazza Repubblica a Cagliari. In prossimità dello scambio, cioè dove il doppio binario diventa unico e viceversa, il primo carrello del tram ha subito uno svio che lo ha portato in parte fuori dalla rotaia. Un grande spavento, ma il mezzo non ha urtato le barriere di protezione presenti nella via né ha rischiato ribaltamenti che avrebbero potuto trasformare l’evento in tragedia. La dinamica dell’incidente ha provocato un forte rumore, udito chiaramente dai residenti della zona.

A bordo

Fortunatamente, in quel momento il tram era semivuoto, complice l’allerta meteo che ha comportato la chiusura di scuole e Università, lasciando a casa gli studenti pendolari. A bordo si trovava infatti un unico passeggero, uscito dal vagone comprensibilmente spaventato, ma senza alcuna ferita. In quel tratto, e anche questa è una fortuna, il convoglio procede in effetti a velocità molto contenute, quasi a passo d’uomo, elemento determinante nel limitare i danni dell’incidente. Qualche ora più tardi, stringatamente, il passeggero ha commentato che «la paura è stata tanta». Sul posto sono rapidamente arrivati gli agenti della polizia locale, che hanno temporaneamente chiuso il tratto di via Virginia in direzione via del Redentore, affinché non venissero ostacolate le operazioni di messa in sicurezza.

L’azienda

Insieme a loro sono giunti i tecnici dell’Arst, secondo cui la causa dello “sviamento” del treno non sarebbe in alcun modo imputabile al maltempo degli ultimi giorni, ma da attribuire a un problema nel tecnico dell’ago – così è chiamata la leva dello scambio – che per cause da appurare non si è chiusa del tutto, di fatto impedendo la normale circolazione del mezzo sulla rotaia. Per rimettere correttamente il vagone in asse sul binario si è reso necessario l’intervento di una gru, mentre i tecnici dell’Arst hanno provveduto alla riparazione del punto in cui si è verificato il guasto. Il servizio tranviario della linea 1 della metro è rimasto quindi sospeso per diverse ore tra le fermate Vesalio e San Gottardo, e ridotto tra le stazioni Repubblica e Vesalio.

Servizi alternativi

Nel frattempo, per limitare i disagi, è stato attivato il servizio sostitutivo San Gottardo-Repubblica, già visto tra il 2022 e il 2025 durante lo stop della metro leggera. Sul finire della mattinata, tra le 13 e le 14, l'esercizio è stato poi riattivato lungo tutta la linea, una volta escluse ulteriori problematiche sul tracciato. I treni hanno viaggiato inizialmente in regime ridotto, dunque meno frequentemente rispetto al classico transito ogni 20 minuti (dieci nelle ore di punta, dalle 7 alle 15 e dalle 17 alle 19).

Regolarità

Le corse regolari sono poi riprese a partire dalle 17.30 e tali resteranno oggi, quando la metro tornerà a riempirsi di pendolari.

RIPRODUZIONE RISERVATA