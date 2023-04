La metamorfosi dell’Olbia 

Olbia. A metà strada tra inferno e paradiso. Ancora in lotta per evitare i playout, distanti 5 punti, e allo stesso tempo a -5 dalla top ten, potenzialmente in corsa per quei playoff indicati inizialmente come obiettivo stagionale. In un torneo dai due volti.

Quasi fatta

A due giornate dalla fine del campionato di Serie C, con 6 punti a disposizione, solo la matematica separa l’Olbia dalla conferma della categoria: merito di un girone di ritorno vissuto da protagonista, in cui la squadra di Roberto Occhiuzzi ha conquistato 26 punti passando dall’ultimo al tredicesimo posto complice anche l’innesto di uomini importanti, su tutti l’ex capitano del Cagliari Daniele Dessena. L’altra faccia della medaglia è il gap che separa i bianchi dalla zona promozione, 5 “misere” lunghezze che sanno di occasione mancata e che ben incarnano il rammarico per i troppi punti persi in un girone d’andata chiuso a quota 15. Non che le premesse per un avvio complicato non ci fossero: il cambio alla guida tecnica e le tante novità nella rosa dei giocatori lasciavano intendere che il rodaggio avrebbe richiesto i suoi tempi. I numerosi infortuni non hanno aiutato, ma nessuno avrebbe immaginato che i bianchi potessero ritrovarsi in fondo alla classifica al giro di boa. Giovedì scorso, dopo la vittoria nel turno pre pasquale contro la Recanatese - nona in campionato a fronte di 14 pareggi e 13 sconfitte - Occhiuzzi si è concesso un commento sul trend del ritorno.

Il tecnico

«Il valore della squadra è venuto fuori e sono arrivati i risultati che ci aspettavamo, grazie alla fiducia che ho sempre sentito dalla società», ha sottolineato l’allenatore, «è normale che quando si rimane indietro bisogna fermarsi, alzare la mano e dire che si è sbagliato: l’ho fatto perché era giusto e perché non serviva puntare il dito contro qualcuno». Il tecnico dell’Olbia non l’ha specificato ma si riferiva, forse, al giorno dopo la débâcle casalinga con la Fermana del 31 gennaio, quando arrivò a un passo dal divorzio col club presieduto da Alessandro Marino. Che più volte prima di allora, di fronte agli scarsi risultati, aveva chiamato in causa - si dica - innanzitutto i giocatori, minacciando la rivoluzione nel mercato di riparazione. All’epoca la società smentì tanto l’idea di esonerare Occhiuzzi quanto le dimissioni che lo stesso avrebbe presentato dopo la figuraccia nello scontro diretto con i marchigiani, perso 2-4. Sta di fatto che un confronto importante tra dirigenza e allenatore ci fu, e che da quel momento i galluresi hanno cambiato registro. Sfoderando, al netto della ricaduta con la cenerentola Imolese, una continuità di prestazioni che vale oggi la luce in fondo al tunnel.