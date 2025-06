La Meta di Podda è campione d’Italia 

C’è la firma di Michele Podda nello scudetto della Meta Catania. Decisiva la vittoria per 3-2 sul Napoli in gara 2 al PalaCatania, dopo il 2-0 della prima sfida. Per gli etnei e il talento di Villaspeciosa, autore del momento gol del 3-0, si tratta del secondo tricolore consecutivo.

Come in gara 1, è Turmena a sbloccare il punteggio per la Meta, direttamente su calcio di punizione al 10’. Al 12’ si fa vedere Michele Podda: prima con uno strappo in contropiede e un diagonale, poi con due tentativi neutralizzati da Bellobuono. Nel finale di primo tempo, i campani cercano il pareggio con il portiere di movimento, ma la scelta viene punita da Turmena che al 18’ segna il 2-0 a porta vuota dalla propria metà campo. Negli ultimi 60 secondi di frazione, il classe 2000 di Villaspeciosa sfiora in due occasioni il tris, ma all’intervallo si va sul 2-0 con l’estremo difensore del Napoli Bellobuono espulso per una parata fuori area.

Nella ripresa, Podda, dopo altre due chance per allungare, trova il 3-0 con il sinistro dalla distanza che fa esplodere il PalaCatania al 4’ del secondo tempo. All’8 il Napoli accorcia con Borruto, al 14’ gli etnei perdono Turmena per doppio giallo, mentre a poco più di un minuto dalla fine è Vavà a riaccendere le speranze partenopee con la rete del 3-2. La Meta Catania però resiste all’assalto finale e, nonostante la pioggia di rossi nell’ultimo secondo di gara, alla sirena Podda e compagni possono festeggiare un altro scudetto.

RIPRODUZIONE RISERVATA