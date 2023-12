La metà degli uomini e una donna su tre sono sovrappeso 

In Sardegna oltre la metà degli uomini e circa una donna su tre ha un eccesso di peso mentre la sola obesità si aggira intorno al 10% nei maschi e il 9% nelle femmine. Dati in linea con la media nazionale. Tra gli under 18, uno su quattro soffre di eccesso di peso. Nel Centro obesità del San Giovanni di Dio ogni anno si eseguono oltre mille accessi tra prime visite e visite di controllo. I dati in costante crescita evidenziano come sia necessaria la creazione di una rete per la gestione della patologia in Sardegna.

Di questo e tanto altro si parlerà al III Congresso regionale della Società Italiana dell’Obesità (Sio) e dell’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (Adi) che si svolgerà domani dalle 9,30 all’hotel Regina Margherita.

«I dati registrati nel 2021 mostrano un incremento del tasso di obesità nella popolazione adulta», spiega la presidente regionale del Sio, Fernanda Velluzzi, del Centro obesità del San Giovanni di Dio. «Quanto ai minori, in Italia, nel corso degli ultimi dieci anni si stima che circa uno su quattro di età tra 3-17 anni sia in eccesso di peso, fenomeno maggiormente diffuso tra i bambini di 3-10 anni (34,5%). Al crescere dell'età va diminuendo (valore minimo tra gli adolescenti di 14-17 anni pari al 16,8%)».Al congresso parteciperanno Rocco Barazzoni, presidente del Sio nazionale, e molti altri esperti provenienti da tutta la regione.

