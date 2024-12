La messa tra app e televisione 

È una Chiesa sempre più al passo coi tempi, quella barbaricina, pronta ad abbracciare i fedeli, divulgando liturgie e iniziative culturali tra social e nuovi mezzi di trasmissione. E nel segno di un percorso in rapida evoluzione don Michele Casula, parroco di Gavoi e Lodine, ha pensato di supportare anziani, persone fragili ed emigrati donando una “radio-app parrocchiale” che consentirà di seguire le messe anche a distanza. Un servizio molto importante e di grande valore che, con lo stesso intento di aiutare quanti non possono recarsi in chiesa, svolge Videolina trasmettendo ogni domenica alle 12 la santa messa live celebrata dal Santuario dei Cappuccini di Sant’Ignazio a Cagliari. Un’iniziativa seguita ogni fine settimana da tantissimi fedeli.

Modernità

«Già nel periodo Covid, durante il mio impegno a Dorgali - racconta don Casula - sposai in pieno quest’opportunità. Nel 2021 al mio arrivo a Gavoi, ho replicato, diffondendo tra gli anziani delle radioline che si sintonizzano sulla frequenza parrocchiale».Aggiunge Don Casula: «I risultati sono stati fin da subito ottimi, anche se all’inizio talvolta gli apparecchi riscontravano problemi tecnici. Per questo ho deciso di donare la nuova idea della Fulgor che ora ha digitalizzato e potenziato le radio. Sarà sufficiente avere una connessione Internet e tutti potranno seguire la messa. Chi possiede le vecchie radio potrà comunque continuare ad usarle».

Novena on line

Ma la radio-app non sarà solamente limitata alla parrocchia di San Gavino: «Il trasmettitore presente in chiesa è portatile - aggiunge don Casula - sarà quindi mia premura portarlo con me anche nelle novene alla chiesa di San Giorgio a Lodine e al santuario gavoese di Sa Itria. Il mio vuole essere un dono alle comunità, portando la fede nelle case di tutti».

E mentre il parroco auspica che «anche i giovani possano sposare quest’iniziativa» il sindaco gavoese Salvatore Lai esprime «soddisfazione verso il gesto di don Michele, fraterno amico e prezioso punto di riferimento della popolazione di Gavoi. «Grazie alle radio-app - aggiunge Lai - non solo si divulgheranno le liturgie ma anche le belle iniziative sociali che la nostra parrocchia porta avanti durante l’anno. Siamo entusiasti di così tanta generosità». Anche Davide Cuabu, primo cittadino di Lodine mostra «apprezzamento per questa nuova frontiera che fortifica il legame della chiesa intorno ai nostri due paesi. Un’idea che permetterà a chi vive fuori dal nostro paese o affronta delle difficoltà fisiche di sentirsi più vicino alla nostra parrocchia, da sempre in prima linea con don Michele per il bene comune».

