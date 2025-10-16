La messa rock acchiappa i giovani 

Sarà perché Simaxis diede i natali a San Simaco, uno dei due papi sardi, che prescrisse il canto del “Gloria” nelle messe domenicali o perché senza un parroco come don Ciprian i canti non bucherebbero la volta della parrocchiale lungo la via dedicata al papa santo. Lo spirito che si vive nella messa vespertina del sabato dedicata ai giovani si avvicina parecchio a quello Beat celebrato in parecchi edifici religiosi romani, e non solo, nei primi anni ’70 e ricordati di recente con nostalgia dal cardinale Zuppi, vescovo di Bologna e presidente della Cei.

L’iniziativa

Don Ciprian si è mosso su quella strada. Ha riunito con la collaborazione di tanti fedeli un gruppo di giovanissime e giovanissimi e insieme hanno dato vita alla band “Chiara Luce”. Certo non sono, ancora, i Barritas o gli Angel and Brians che eseguirono le prime Messe Beat ma sentire Lorenzo che batte le bacchette per dare il tempo del canto, è riscoprire per chi è avanti negli anni le stesse emozioni e farle vivere ai giovani. Fedeli di ogni età partecipano alla messa senza che i canti facciano perdere l’essenza della cerimonia che don Ciprian, rumeno che parla un italiano perfetto, conduce da pastore buono. Spiega il brano del Vangelo con parole semplici, non dall’alto ma a contatto con i fedeli; spiega e domanda: «Ti vedo annoiato». E il giovanissimo del quarto banco, confessa il non peccato: «Sì». I fedeli sorridono.

I giovani

Al termine Lorenzo batte quattro volte il tempo e la musica sacra in italiano riprende alta quasi a sfidare l’acustica non del tutto adeguata. Daniele alla chitarra, Edoardo al piano, Raffaella al basso, il microfono passa da Azzurra ad altre giovanissime cantanti. Si passa dal Gloria, al Sanctus, all’Alleluia. Infine il canto che chiude il rito, accompagnato dal battito delle mani: «Popoli tutti, acclamate il Signore».

Il parroco

Don Ciprian, da otto anni parroco a Simaxis: «Senza i collaboratori non sarebbe stato possibile fare tutto ciò. Abbiamo iniziato qualche anno fa ad animare la messa del sabato dedicata ai giovani ma ovviamente aperta a tutti con una parte musicale più adatta ai loro gusti senza per questo andare oltre i testi canonici con la sola differenza che sono tutti in italiano e la pianola è stata gradualmente integrata dalle chitarre e dalla batteria. Le prove le facciamo nell’oratorio che viene utilizzato anche per incontri e mostre. In questi giorni ospitiamo la mostra dedicata a San Carlo Acutis, un giovane modello di fede».

