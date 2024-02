La messa per gli innamorati con due giorni d’anticipo 

A Tortolì nella chiesa di Sant'Andrea, lunedì 12 febbraio, con due giorni di anticipo, si celebra la messa per gli innamorati in occasione del loro patrono San Valentino. Un appuntamento che, già da diversi anni, la diocesi ogliastrina propone come momento di riflessione e gioia coinvolgendo gli innamorati di ogni età. «Con gli anni è diventata una bella occasione - fanno sapere dall'ufficio diocesano della pastorale familiare - non solo per tutti i fidanzati ma anche per le coppie sposate di ogni età che continuano a vivere l’amore come fondamento della loro unità e dell’essere famiglia». Per tutti gli innamorati sarà l'occasione per lodare Dio. (f. me.)

