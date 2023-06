La messa in sicurezza è un’eterna incompiuta 

Il tragico incidente di ieri riaccende i riflettori sulla messa in sicurezza della Provinciale 2. I lavori sono stati annunciati a più riprese, avviati e poi sospesi. A congelare il cantiere alla fine di aprile persino i convogli militari Nato arrivati nel sud del’Isola per una maxi esercitazione: con una comunicazione alla Prefettura i lavori tanto attesi erano stati fermati per un mese.

Solo nei giorni scorsi la Provincia ha riaperto il cantiere lungo il tratto della quattro corsie nei pressi dell’uscita di Villamassargia grazie a un fondo di 720 mila euro e con un altro intervento di un milione e trecentomila euro si potrà intervenire nel tratto prossimo al centro abitato di Carbonia. Nel frattempo, sempre la Provincia, ha stanziato 5 milioni di euro per realizzare il guard-rail ottenendo una deroga speciale dal ministero ai Lavori pubblici. È plausibile ritenere che i lavori possono iniziare in autunno o in inverno, ma nel frattempo entro pochi giorni verranno installati gli autovelox mobili che verranno gestiti dalla Polstrada.

In questi giorni infine verranno installati anche i pannelli con il display che invitano a moderare la velocità e potrebbe essere questione di pochi giorni la decisioni di imporre il limite di velocità di 80 chilometri orari lungo la SP2 che ormai è diventata la strada della morte. ( a. s. )

