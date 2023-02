La messa in ricordo  del medico Carta  

Sono passati 19 anni, ma nessuno in paese ha dimenticato la tragedia del 24 febbraio 2004, quando il cardiochirurgo Antonio Carta e i componenti dell’équipe dell’ospedale Brotzu di Cagliari, guidata da Alessandro Ricchi, persero la vita in un incidente aereo, trasportando dal San Camillo di Roma il cuore destinato a un trapianto. Non lo dimentica certo Palmira Manca. 87 anni, la mamma di Antonio. «Per me è finito tutto quel giorno – afferma - Non esco mai, mangio il necessario, riesco a dormire pochissimo, prego e aspetto di riabbracciare Antonio e mio marito Peppe. Il dolore ci ha distrutto, da quando è morto Antonio il padre non ha più parlato. Un dolore muto sino alla sua scomparsa, nel 2011, a 84 anni».

Non uscirà neppure per partecipare alla Messa in suffragio che sarà celebrata oggi alle ore 17 alla parrocchia dell’Immacolata a Ghilarza. Ha preferito riassumere il suo stato d’animo nel necrologio pubblicato oggi sull’Unione: «Ricorderemo per sempre l'amore e il bene che hai donato e il tuo sorriso sopravviverà nella memoria di quanti ti hanno conosciuto e amato». Per ricordare la memoria di Antonio Carta, anche alle nuove generazioni, restano con il suo nome il viale a fianco all’ospedale Delogu, la Casa Famiglia e la sala conferenze dell'ordine dei medici di Oristano. Ogni anno gli amici e colleghi lo ricordano con un motoraduno. ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA