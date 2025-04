La messa di Pasqua dalla cattedrale di Bosa 

Oggi si celebra la Santa Pasqua, la resurrezione di Cristo, in tutte le chiese della Sardegna. Ma non tutti per vari motivi (in testa quelli legati alla salute) potranno recarsi a messa. Ecco perché oggi Videolina trasmette in diretta, dalle 11, dalla Cattedrale dell’Immacolata Concezione di Bosa, la solenne messa della Resurrezione presieduta dal vescovo di Alghero-Bosa padre Mauro Maria Morfino, nella foto . Il commento di cronaca è affidato al giornalista Mario Tasca, la regia è di Massimo Piras.