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Siurgus Donigala.
05 ottobre 2026 alle 01:22

La messa cantata della Corale incanta la Lombardia 

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La Corale di Siurgus Donigala è appena rientrata dalla Lombardia, dove è stata ospite del Circolo Culturale Sardo “Maria Carta” di Bergamo, presieduto da Fabio Sulis, in occasione di una giornata nazionale dedicata alla memoria della grande artista sarda. La Corale si è esibita nella chiesa di Sant’Alessandro Martire a Grassobbio e ha animato la messa nella chiesa di San Giorgio Martire a Orio al Serio. Proprio durante la celebrazione è stata eseguita, in prima assoluta, una messa cantata in lingua sarda, composta dal direttore Felice Cassinelli. Un momento particolarmente significativo per il gruppo, che ha portato la lingua e la tradizione musicale dell’Isola anche all’interno della celebrazione religiosa. Nel corso della trasferta la Corale è stata inoltre ospite nella sede degli Alpini di Cavernago, dove ha tenuto un’esibizione nel suggestivo Castello Colleonesco, legato alla famiglia dei Gonzaga. Tra i momenti più particolari della giornata, quello dedicato a un gioiello realizzato con il pane. Una delle coriste ha indossato una collana unica nel suo genere, realizzata dall’artista Francesca Bellu dell’associazione Paneoro. Un oggetto originale che ha unito arte, tradizione e un alimento simbolo della cultura sarda. Il gruppo tornerà in Lombardia per un concerto a Palazzo Lombardia, sede della Regione, su invito dell’onorevole Paolo Franco.

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