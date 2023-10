La messa alla prova per i condannati? lavori socialmente utili 

Lanusei riattiva la convenzione che consente a chi deve scontare una pena detentiva - per piccoli reati - di prestare servizio alla comunità, saldando così il suo debito con la giustizia. Potranno occuparsi della pulizia delle strade, di piccole manutenzioni come lo sfalcio dell’erba in alcune aree o in occasioni particolari, supportare gli uffici comunali svolgendo piccoli adempimenti.

Il tutto grazie all’Unione dei Comuni che ha una convenzione con l’Uepe - Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna - che disciplina l’affidamento ai Servizi sociali di soggetti che devono fare la messa alla prova (per reati con pena massima di 5 anni, che consente di evitare la condanna rendendo un servizio alla collettività ed estinguere gli effetti del reato) o la pena sostitutiva per reati legati al codice della strada o l’affidamento ai servizi sociali per pene superiori a 2 anni.

Anche il Comune di Lanusei ha aderito nuovamente dopo un aggiornamento dei protocolli: l’Unione dei comuni si occupa della visita medica e delle comunicazioni Inail, mentre il Comune pensa al corso sulla sicurezza in base alle mansioni a cui verranno indirizzati i soggetti. L’assessora ai servizi sociali Sandra Aresu, commenta: «È una cosa positiva nell’ottica dell’integrazione, della risocializzazione e dell’inserimento, anche lavorativo, nella comunità di soggetti che possono scontare il loro debito con la società in maniera attiva con lavori di pubblica utilità».

