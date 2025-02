La Merenderia tra degrado e abbandono 

Era un’oasi verde per i bambini e i loro genitori. Un parco giochi e un chiosco bar di circa 121 metri quadrati al piano terra e 70 metri quadrati al primo, più il terrazzo, oggi in uno stato di degrado anche a causa del prolungato inutilizzo. La Merenderia, viene chiamata in città, un luogo diventato simbolo dell’incuria e l’abbandono.«Da troppo tempo l’immobile e l’area circostante sono abbandonati a se stessi, con tutte le problematiche sociali e di degrado che ne derivano. Non possiamo più permettere che un luogo che potrebbe rappresentare una risorsa per la nostra comunità continui a essere trascurato, con tutte le ricadute negative che ciò comporta». Lo sfogo è del consigliere di maggioranza, Christian Mulas, presidente della commissione Ambiente. Il dito puntato sulla struttura, ormai un ricovero per topi, e sul campo da basket che avrebbe necessità di manutenzione. Tutto intorno il parco intitolato al Caporale Maggiore scelto Manca, uno spazio verde a due passi dalla pineta di Maria Pia. «Chiedo con urgenza al sindaco e alla Giunta comunale di attivarsi per l'indizione di un bando per la gestione, – dichiara Mulas, – una gestione seria, che favorisca l’inclusione sociale, la valorizzazione del patrimonio pubblico e la creazione di opportunità di aggregazione per i nostri cittadini, in particolare per le giovani generazioni».

