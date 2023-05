“La merenda nell’uliveto” tra olio, libri e antichi portali 

A Serrenti, una mattina dedicata alla riscoperta dei tesori del territorio e dei portali storici del centro abitato. In occasione della terza edizione de “La merenda nell’uliveto”, Giulio Neri presenterà il suo nuovo libro “Repertorio per mano sinistra”. «Ringrazio le associazioni Mix latino, Terra Pia, il gruppo di lettura la biblioteca e l'associazione nazionale città dell'olio per infaticabile impegno – così Maura Boi, coordinatrice regionale Città dell’olio – Quest'anno la merenda nell'oliveta sarà all'insegna dei portali di Serrenti e della cultura con un reading letterario a cura della biblioteca con l'obiettivo di tramandare alle future generazioni l'importanza della cultura agricola». Appuntamento al parco comunale l’11 giugno. (f. c.)

