La Merenda nell’Oliveta fa primavera 

A passeggio tra gli olivi che a Lotzorai sono diventati eccellenze. Il 25 e 26 maggio prossimi in paese si terrà Merenda nell’Oliveta, una giornata all’aria aperta da vivere all’insegna del relax e del divertimento. L’iniziativa è promossa dall’associazione nazionale Città dell’olio. Sono tante le attività annunciate per l’evento, tra cui incontri con olivicoltori, agronomi e frantoiani. Ma soprattutto si potrà riscoprire il valore della convivialità e apprezzare l’olio extravergine di oliva prodotto nelle campagne di Lotzorai, che dallo scorso anno fa parte del circuito nazionale delle Città dell’olio. La rassegna, a cui il Comune aderisce con una quota di 100 euro, pone il mondo dell’olio come volano promozionale per il rilancio della cultura enogastronomica e l’oleoturisrmo nel territorio, in un’ideale strada al profumo d’olio, immersa nel paesaggio periferico, con il coinvolgimento diretto dei produttori locali, chiamati a mettere in primo piano le loro eccellenze.

