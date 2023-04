La merenda dei nonni giocando con “su liscineddu” 

È più che positivo il bilancio della terza edizione di "Identità e valore, tra passato e presente", il progetto ideato dall’assessorato comunale alla cultura e cofinanziato dalla Fondazione di Sardegna, per raccontare la storia e le usanze quartuccesi. Oggi e domani, nella biblioteca “Sanna Sulis”, verranno presentati i giochi e i giocattoli di una volta, i più piccoli, ma non solo potranno conoscere e osservare gli antichi giocattoli, ma anche provare a utilizzarli come facevano i nostri nonni, mentre la Pro loco preparerà la merenda d’altri tempi: civraxiu con marmellata, burro e zucchero o olio e sale.

«Facciamo conoscere loro quelli che erano i nostri giochi prodotti con materiale povero e semplice», spiega Teresina Scintu, 71 anni curatrice della mostra, «erano più o meno tutti simili in Sardegna, fra gli altri che si usavano anche a Quartucciu, ricordo su liscineddu , una pala di fico d’india che si utilizzava per scivolare nelle discese o farsi trainare dai compagni, una sorta di slitta».

Sono oltre seicento gli alunni e le alunne delle scuole quartuccesi e dei centri limitrofi che sono stati coinvolti in tutte le edizioni e, grandi e piccoli, in questi anni, spesso da semplici spettatori sono diventati protagonisti dei laboratori e delle iniziative. «In questi anni abbiamo proseguito il percorso di conoscenza e promozione del territorio attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale in cui si è cercato di dare particolare attenzione agli elementi identitari di Quartucciu», afferma l’assessora Elisabetta Contini, «la città ha imparato piano piano ad apprezzare quanto proposto e, incuriosita dal “fare” ha voluto dare un suo contributo attraverso la partecipazione e la condivisione di idee».

Ampio spazio è stato dato allo studio de Su battiari , il battesimo come veniva praticato nei prima anni del Novecento, alla riscoperta de Su pannu ‘e Santu Pedru , la gara equestre che si svolgeva al lago Simbirizzi, riproposta lo scorso anno nel borgo di Sant’Isidoro. Così come i luoghi storici della città, come la tomba dei giganti, la DomusArt, il teatro Olata, le lollas sono state ottime cornici per le rappresentazioni teatrali e la musica, spesso suonata e cantata da artisti locali. Particolare attenzione ha avuto anche lo studio della lingua locale: il campidanese con le sue sfumature quartuccesi.

«Nelle diverse edizioni siamo riusciti a far sì che i cittadini, soprattutto i più piccoli, diventassero protagonisti», aggiunge l’etnologa Anna Orrù, «vedere i bambini curiosi di quello che facevano o come vestivano i loro nonni, voler conoscere le loro radici ci ha dato tanta soddisfazione e significa che non tutto è perduto dietro la tecnologia. Ora in questa due giorni dedicata al gioco, sarà molto bello vederli lasciare da parte i tablet e gli smartphone per cimentarsi con i giocattoli di un tempo».