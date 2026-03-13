La Mercedes è imprendibile 

Shanghai. Già vincitore della prima gara stagionale, in Australia, George Russell ha ottenuto la pole della sprint disputata alle 4 di stamattina, sul circuito di Shanghai, confermando che la Mercedes resta per ora la macchina da battere. Al suo fianco l'inglese avrà il compagno di team Kimi Antonelli, a rischio squalifica per il sospetto che avesse ostacolato il giro veloce del campione del mondo, Lando Norris, ma scagionato dai commissari di gara. Russell ha fatto segnare il suo miglior tempo in qualifica (1'31”520), 289 millesimi più veloce di Antonelli. In seconda fila partiranno la McLaren di Norris (a 0”621) e la Ferrari di Lewis Hamilton (a 0”641), in terza stessi marchi con Oscar Piastri (a 0”704 ) e Charles Leclerc, staccato di un secondo. La Ferrari ha provato l'ala posteriore rovesciata, detta “macarena”, nella FP1, ma in qualifica é tornata alla configurazione usata a Melbourne. Non é una bocciatura, ma il sistema - che per come é concepito deve sopportare grandi sollecitazioni - ha bisogno di sostenere altri test prima di un impiego stabile.

I commenti

Sull'andamento della giornata commenti contrastanti dai piloti. Hamilton ha detto che la SF-26 gli ha dato «grandi sensazioni», pur sottolineando: «Perdiamo molto in rettilineo, troppo. Quindi dobbiamo lavorare tanto a Maranello per migliorare in termini di potenza». Leclerc ha parlato di una «sessione frustrante». «Prima il cambio di assetto, poi purtroppo, quando stavo facendo un buon giro, ho perso mezzo secondo sul rettilineo per qualche motivo, al secondo giro, in SQ3», ha detto il monegasco. Venerdì in ombra per le Red Bull del quattro volte campione del mondo Max Verstappen, che ha chiuso all'ottavo posto (a 1”734) e di Isack Hadjar, decimo, a oltre 2”2 da Russell. Stamattina, dopo la Sprint, alle 8 le qualifiche per la gara di domani, sempre alle 8 (tutto in diretta su Sky Sport).

Stop ai gp arabi

Intanto sembra inevitabile, per l’escalation del conflitto bellico nell’area del Golfo, la cancellazione dei gran del Bahrein e dell’Arabia Saudita, in programma rispettivamente il 12 e il 19 di aprile. Le voci si sono diffuse con insistenza nella giornata di ieri.

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