La Mercede Alghero vuole giocare in A1 

Tre rinunce, una serie A1 femminile impoverita e zoppa: unidici squadre. Ed ecco che un'altra società tenta di raggiungere la Dinamo Women per un derby che sarebbe inedito nel basket sardo: la Mercede Alghero si è candidata come dodicesima formazione. Ma solo venerdì si potrà sapere se il club catalano verrà ammesso al massimo campionato femminile che ha frequentato per tre stagioni, dal 2004 al 2007.

Attualmente la Mercede Alghero milita nella serie B, quindi si tratterebbe di un doppio salto.

Le rinunce

Ieri si è riunito il Consiglio federale e ha preso atto delle rinunce della Virtus Bologna (che ha vinto quest'anno la Supercoppa) e di Roma (la formazione che ha “tolto” i playoff alla Dinamo Women) e della richiesta di riposizionamento dell’Eirene Ragusa, che partirà dalla A2. Sono state quindi ammesse per l’anno sportivo 2024/2025 solo undici società. Il Consiglio federale ha disposto la riapertura dei termini di iscrizione alla Serie A1 femminile, fissando il termine ultimo alle ore 12 di domani.

Il Consiglio ha pure conferito mandato al presidente di assumere eventuali provvedimenti conseguenti.

Per la Mercede Alghero una corsa contro il tempo, pure per trovare le coperture economiche in un campionato che obiettivamente rende pochissimo, anche in termini di incassi. Di certo sarebbe una novità assoluta per il basket femminile avere contemporaneamente due squadre in A1. Il Cus Cagliari infatti ha partecipato dal 2011 al 2016 quando Alghero non c'era più.

