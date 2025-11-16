La mensa scolastica in una app 

A partire dal 25 novembre, con l’avvio del nuovo servizio di prenotazione giornaliera dei pasti tramite l’applicazione ZetaSchool, riprenderà la preparazione di oltre 200 pasti nelle cucine delle scuole di Serramanna.

«Abbiamo apportato diverse importanti migliorie attraverso l’uso della tecnologia – commenta Francesca Cossu, assessora all’istruzione –. Un rapporto diretto e puntuale tra la ditta affidataria della mensa e le famiglie che attraverso la app dedicata possono dialogare direttamente con nutrizionisti, dietisti e responsabili del centro cottura e conoscere in tempo reale il menù giornaliero e le eventuali modifiche. Inoltre tra i servizi inclusi nella app fornita dall’amministrazione, già utilizzata dalle famiglie per l’iscrizione, c’è quello di conoscere l’ammontare dell’importo dovuto: la relativa prenotazione giornaliera verrà automaticamente caricata e le famiglie non dovranno fare altro che disdire i pasti nel giorno in cui i propri figli risulteranno assenti. Un sistema che snellisce notevolmente la procedura giornaliera di prenotazione e preparazione. Con la collaborazione degli uffici ho monitorato sino ad oggi il servizio e siamo soddisfatti sia della qualità del cibo che della efficienza del servizio». ( f. i. )

