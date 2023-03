La mensa scolastica di via Pellico promossa dalla commissione 

Cibi sani e saporiti, locali puliti e dieta equilibrata: la visita della commissione comunale alla mensa della scuola di via Silvio Pellico, a Serramanna, giudica positivamente il servizio erogato. «Mensa promossa a pieni voti», riassume il sindaco Gabriele Littera, che ieri mattina ha guidato il gruppo che ha il compito di verificare che il servizio sia svolto come previsto dell’appalto (composto da amministratori: il sindaco e l’assessora dell’Istruzione Francesca Cossu, dipendenti dell’area amministrativa del Comune, la responsabile Mariolina Murgia e Paola Concas, le insegnanti Antonella Murru e Maria Cristina Melis, e i genitori degli alunni Silvia Orrù e Sebastian Pani). «Le pietanze sono buone, la dieta equilibrata, i locali sono puliti, i turni sono bene gestiti, rapidi, non ci sono osservazioni importanti da fare: posso confermare con piacere che i nostri bambini mangiano cibi sani e molto gustosi nelle nostre mense comunali – afferma il primo cittadino –. Faccio i complimenti al personale addetto al servizio mensa».

RIPRODUZIONE RISERVATA