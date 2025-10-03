VaiOnline
Monserrato.
04 ottobre 2025 alle 00:37

La mensa scolastica di nuovo nel mirino 

Prezzi in aumento, menù che non convince tutti e poche occasioni di sorveglianza da parte dei genitori.

A Monserrato si torna a discutere del regolamento mensa scolastica, fermo al 2018 e considerato inadeguato dalla minoranza, che da tempo ne chiede l’aggiornamento. Il caso è tornato in discussione in Consiglio dopo la riattivazione del servizio, accompagnata da polemiche per l’aumento delle tariffe a partire da gennaio. Sono stati i consiglieri Andrea Zucca, Valentina Picciau e Massimiliano Cao a presentare un’interpellanza chiedendo di «riportare in commissione il regolamento e discutere migliorie. Se in tanti si lamentano vuol dire che c’è un problema». La presidente di commissione Ramona Perra ha confermato che sarà convocata una riunione, mentre l’assessora Fabiana Boscu ha assicurato che «in caso di problemi con la mensa vengono fatte le segnalazioni e il Comune verifica subito per tutelare i bambini».

