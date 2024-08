La Memoria dei Gremi e dei Candelieri Lo spirito di Sassari in quaranta ritratti 

Lo sguardo orgoglioso accomuna i veterani e i bambini che indossano l’abito del Gremio, dell’antica Corporazione. La folla festante intorno al Candeliere che balla. La solennità dell’ingresso nella Chiesa di Santa Maria di Betlem dove il secolare voto viene sciolto.

C’è lo spirito di Sassari e dei sassaresi negli scatti di Carlo Antero Sanna, storico fotografo della Soprintendenza delle Belle Arti. Sono 40 foto a colori scattate dagli anni ‘80 a oggi quelle della mostra “La Memoria dei Gremi e dei Candelieri”. Inaugurata ieri nella Pinacoteca Nazionale di piazza Santa Caterina, l’esposizione resterà aperta sino al 24 agosto. All’inaugurazione sono intervenuti la direttrice del museo Maria Paola Dettori, rappresentanti dei Gremi e dell’Intergremio e padre Salvatore Sanna, guardiano del Convento di Santa Maria in Betlem. Perché la Faradda è festa religiosa e civile. Oggi, prima domenica del mese, l’ingresso alla Pinacoteca è gratuito. Sassarese, classe 1948, Sanna spiega: «La fase più difficile è stato selezionare 40 scatti tra le oltre 400 foto». Curiosando si può notare come negli anni ‘80 i portatori non avessero come oggi le magliette col simbolo e il nome del Gremio, bensì magliette sportive a maniche corte. Alcuni Gremi avevano pochi esponenti e proprio l’aumentato numero dei gremianti e le nuove leve è il segno che la tradizione è stata rinvigorita. La mostra è curata insieme all’associazione Arte Cultura e Società.

